Andrea Bandinelli, el nuevo CEO de Leasys que debe impulsar su estrategia de movilidad en Europa

Leasys ha comunicado la designación de Andrea Bandinelli como su nuevo CEO, cargo que asume con efecto inmediato. El directivo aporta una trayectoria de 25 años en el sector financiero y en áreas estratégicas dentro de Groupe PSA y posteriormente Stellantis, donde ocupó puestos en Financial Services, así como responsabilidades en relaciones con los inversores. Más recientemente, desempeñó el cargo de Chief Financial Officer para Middle East & Africa, tras haber sido CFO Mobility y Head of Investor Relations.

La compañía destaca que la sólida experiencia financiera y la visión estratégica de Bandinelli serán determinantes para avanzar en su misión de ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, sostenibles y centradas en el cliente. Actualmente, Leasys gestiona una flota de 950.000 vehículos en once países europeos y ofrece servicios que abarcan desde el alquiler a medio y largo plazo hasta sistemas avanzados de gestión de flotas para empresas de todos los tamaños.

Formada a partir de la fusión de Leasys y Free2Move Lease, la compañía se ha consolidado como pionera en movilidad integrada y aspira a acelerar un crecimiento rentable bajo la nueva dirección. “Es un honor para mí asumir la responsabilidad de dirigir Leasys en un momento tan emocionante para el sector de la movilidad”, afirmó Bandinelli. “Nuestro objetivo es acelerar la innovación y ofrecer soluciones flexibles y sostenibles que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes en toda Europa”.