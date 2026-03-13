Camino a la alfombra roja: así se mueve el talento del Festival de Málaga

Peugeot 3008 Plug-In Hybrid, la movilidad sin emisiones que acompaña con estilo al Festival de Cine de Málaga

Durante los días del Festival de Cine de Málaga, la ciudad vive un ritmo distinto. Las calles del centro histórico se llenan de periodistas y espectadores que esperan la llegada de los protagonistas del cine. Entre hoteles, teatros y salas de proyección se teje un itinerario constante en el que cada desplazamiento forma parte de la experiencia del certamen.

En ese recorrido cotidiano, los Peugeot 3008 Plug-In Hybrid se convierten en compañeros discretos del talento que participa en el festival. Son los encargados de trasladar a actores, directores, productores e invitados entre los distintos escenarios del evento, acompañando ese momento previo a la llegada a la alfombra roja en el que todavía hay tiempo para repasar una entrevista, comentar la jornada o simplemente observar la ciudad.

El puesto de conducción del Peugeot 3008 Plug-In Hybrid, con su pantalla panorámica y el i-Cockpit digital, ofrece un entorno tecnológico y confortable durante los desplazamientos por la ciudad.

La posibilidad de circular en modo eléctrico aporta un ritmo diferente a estos trayectos urbanos. El movimiento es suave y silencioso, algo que encaja especialmente bien con el ambiente de un festival que celebra la creatividad contemporánea y que convive con el pulso cotidiano de la ciudad. La tecnología híbrida enchufable del modelo permite realizar gran parte de los desplazamientos diarios sin emisiones, manteniendo al mismo tiempo la autonomía necesaria cuando la agenda se alarga más allá del centro.

El sistema combina un motor de gasolina 1.6 turbo de 150 CV con un propulsor eléctrico de 125 CV (92 kW), alcanzando una potencia conjunta de 225 CV. Su batería de 17,8 kWh permite recorrer hasta 97 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP, una cifra que cubre con holgura muchos de los trayectos que conectan hoteles, restaurantes, teatros y salas de proyección durante el festival.

La silueta fastback del 3008 combina eficacia aerodinámica con elegancia.

El diseño del Peugeot 3008 también dialoga con el carácter del evento. Su silueta fastback, fluida y aerodinámica, combina la presencia robusta de un SUV con una estética contemporánea que define a la nueva generación de modelos de la marca. La firma luminosa, las proporciones equilibradas y ese aire felino característico aportan una elegancia discreta que encaja con naturalidad en la escenografía del certamen.

En el interior, cada trayecto se convierte en un pequeño paréntesis entre actos. El silencio de marcha, la iluminación ambiental y la calidad de los materiales crean un espacio pensado para viajar con calma, casi como un salón sobre ruedas en el que prepararse para el siguiente momento público.

Así, mientras Málaga celebra el cine, los Peugeot 3008 Plug-In Hybrid acompañan a sus protagonistas en ese tránsito continuo entre escenarios. Porque en un festival donde la experiencia empieza mucho antes de la proyección, el camino hacia la alfombra roja también forma parte de la historia.