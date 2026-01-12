DS Automobiles presenta en el Salón de Bruselas el prototipo Taylor made para el Nº4

Basada a partir de la línea DS Perfomance del Nº4, uno de los modelos con más peso en la marca debido a su amplia gama electrificada (incluye variantes en modalidad híbrida, eléctrica e híbrida enchufable), el nuevo diseño avanza hacia una visión 'futurista' de la marca, a la par que busca ensalzar las máximas prestaciones tecnológicas.

Este concepto presenta un imponente N°4 en el centro de una parrilla, realzado por una firma luminosa fiel al modelo de producción y faros con un diseño pixelado para un aspecto futurista y de alta tecnología.

DS está trabajando para unir la imagen de sus modelos de producción a la Fórmula E en la que compite desde su segunda edición.

Basado en este espíritu, el DS Taylor made N°4 Concept muestra cuatro representaciones basadas en titanio, un material ligero y duradero que es "símbolo de competencia y exclusividad", según explica la compañía. Entre las tonalidades de color, la entidad francesa ha presentado las versiones titanio puro, liquid titanium, craft titanium y titanio negro para este prototipo.

De igual forma, DS ha añadido detalles en oro claro, el color identificativo de DS Performance y la firma del tope de gama de la marca gala en los retrovisores, las tapas centrales de las ruedas, la insignia en relieve del capó y la consigna del concept en el portón trasero. Igualmente, el número 77 -el favorito del piloto Taylor Barnard- aparece de forma sutil en el capó.