Las etiquetas medioambientales, factor clave para la elección del nuevo coche

El impulso definitivo a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llegará el 1 de enero, cuando finalice la prórroga del Gobierno para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y las islas cuenten su ZBE operativa. Lo que hasta ahora era algo casi residual pasará a ser la norma. A ello se suman medidas adicionales, como la del Ayuntamiento de Madrid, que ampliará su área restringida hasta el punto de prohibir la circulación permanente de los vehículos sin etiqueta ambiental en todo el municipio, incluyendo también la M-30 y la M-40.

Esta presión regulatoria ya se refleja en el comportamiento de los ciudadanos. Según el último estudio del Observatorio Cetelem sobre movilidad urbana sostenible, las ZBE afectan directamente a casi la mitad de los españoles: un 45,5 por ciento de los encuestados afirma vivir o desplazarse habitualmente por una zona con restricciones de acceso, circulación o aparcamiento para los vehículos más contaminantes. El impacto es aún mayor entre los jóvenes de 25 a 29 años, donde la cifra sube hasta el 58 por ciento, doce puntos por encima de la media.

Las etiquetas deseada por la mayor parte de los compradores de nuevos vehículos son la Eco, lo que se manifiesta en el incremento de ventas de los microhíbridos y full-hybrid; la cero, correspondiente con eléctricos e híbridos enchufables..

En este escenario, la etiqueta se ha convertido en el filtro principal de compra. El estudio revela que ocho de cada diez españoles ya tienen claro qué distintivo ambiental quieren que tenga su próximo coche, tanto si es nuevo (78,2 por ciento) como si se trata de un vehículo usado (76 por ciento). A partir de esa etiqueta deseada, el cliente decide después marca y modelo, lo que sitúa al distintivo de la DGT por delante de otros factores de compra como el diseño, la potencia o incluso el precio en muchos casos.

Relegar el coche privado en la ciudad toma fuerza

Paralelamente, empieza a ganar fuerza la idea de reducir el uso del coche privado para ciertos desplazamientos. Un 46,3 por ciento de los entrevistados se ha planteado dejar de utilizar su vehículo para ir al trabajo, sobre todo en la franja de 45 a 49 años (54 por ciento). Entre las alternativas mejor valoradas destacan el transporte público (34,8 por ciento), la bicicleta -propia o de alquiler- (26,2 por ciento) y el desplazamiento caminando (14,4 por ciento).

El mapa de ZBE confirma la magnitud del cambio: ya hay 56 ciudades con zonas de bajas emisiones en funcionamiento y 89 más con su ZBE en proceso de aprobación. Con este despliegue, la etiqueta medioambiental deja de ser un simple requisito administrativo para convertirse en el elemento que condiciona tanto la decisión de compra de un vehículo como la forma de moverse por las ciudades en los próximos años.

Estas son las 56 ciudades donde ya están establecidas las ZBE: A Coruña, Pontevedra, Ponferrada, Siero, Torrelavega, Bilbao, Donostia/San Sebastian, Pamplona, Zaragoza, Lleida, Terrassa, Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despì, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Viladecans, Gavà, Palma, Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila, Tres Cantos, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Getafe, Fuenlabrada, Guadalajara, Badajoz, Linares, Córdoba, Sevilla, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Estepona, La Línea de la Concepción, Granada, Almería, Cartagena, Molina de Segura, Elx/Elche, Alacant/Alicante y Benidorm.

Y estas son las 89 ciudades con su ZBE en proceso de aprobación: Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, Avilés, Oviedo, Gijón, León, Zamora, Palencia, Burgos, Santander, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Irún, Huesca, Torrent, Girona, Manresa, Granollers, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Reus, Calvià, Eivissa, Castelló de la Plana, Vila-real, Sagunt/Sagunto, Paterna, València, Gandia, Alcoi/Alcoy, Elda, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Murcia, Lorca, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Talavera de la Reina, Aranjuez, Pinto, Parla, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Cáceres, Mérida, Huelva, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Ceuta, Melilla, Marbella, Mijas, Benalmádena, Jaén, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Motril, El Ejido, Roquetas de Mar, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona.