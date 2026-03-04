Ford impulsa la conducción asistida y la conectividad en el Kuga

El Kuga, el modelo más vendido de Ford el año pasado en España, estrena una actualización tecnológica centrada en ofrecer una mayor ayuda a sus conductores con la incorporación del BlueCruise, el sistema de conducción manos libres de Ford para autopistas compatibles y que ya se ha estrenado en los Puma, Mustang Mach-E y Ranger PHEV.

El BlueCruise permite circular sin las manos en el volante en zonas habilitadas y definidas como BlueZones -hoy el 95 por ciento de las autopistas de dieciséis países europeos, entre los que está España- en tanto el conductor mantenga la vista en la carretera. Basado en el control de crucero adaptativo inteligente, gestiona autónomamente dirección, aceleración, frenada y centrado en el carril.

El sistema BlueCruise consigue no sólo guiar al Kuga, si no también mantener la distancia con otros vehículos e, incluso, actúa igualmente a alta velocidad que en tráfico embotellado.

En el Kuga estará disponible desde abril en las versiones con cambio automático y dentro del paquete Asistencia al Conductor, siendo de serie en los niveles ST-Line X y Active X y opcional en Titanium y ST-Line. En estos últimos Ford su compra con un pago único o mediante suscripciones mensuales -por ejemplo, durante los periodos vacacionales- o anuales, con un tiempo inicial de prueba de tres meses.

Como en otros modelos de su oferta, Ford ha incorporado el BlueCruise a la vez que actualiza otros sistemas del Kuga. / 5

Este SUV también recibe una mejora el sistema de audio premium Bang & Olufsen Premium, de modo que su potencia aumenta desde 575 hasta 700 W y se incorporan altavoces y canales adicionales, con un calibrado más preciso para lograr una reproducción sonora más fiel y sin distorsión, incluso aunque se use el equipo a alto volumen.

Adicionalmente, la actualización tecnológica se completa con una optimización del sistema de infoentretenimiento Sync 4, de modo que el Kuga estrena una opción de conectividad premium que facilita acceso a servicios de streaming, contenidos multimedia e incluso opciones de ocio digital.