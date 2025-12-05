El Ioniq 6 de Hyundai estrena cambio de aspecto, más autonomía y la versión N Line

El Ioniq 6, una berlina exclusivamente a la venta con sistemas de propulsión eléctricos de, ahora, 4,93 m de largo, lleva en el mercado desde enero de 2023 y llega al mercado -lo hará casi de manera inmediata- con una profunda actualización.

Los más de los cambios atañen a su aspecto, tanto por fuera como por dentro; aunque también abarcan a la oferta, con la novedad de un acabado N Line.

El mayor número de elementos de la carrocería en color negro son unos de los identificadores del nuevo acabado N Line del Ioniq 6.

También habrá una N "a secas", de lanzamiento comercial aún incierto y que, en este caso, ofrece 650 CV (478 kW) gracias a sus dos motores y cuando tiene activada la función N Grin Boost. Es, por tanto, más enérgica que cualquier otra y tiene la misma batería que las más capaces que se integran en la gama, aunque con menos alcance con una carga: 487 km.

Un cambio de diseño radical

Sobre la base del concepto Electrified Streamliner, el Ioniq 6 adopta ahora el lema de diseño Pure Flow, Refined, que se traduce en líneas más limpias. El principal cambio aparece en el frontal, donde estrena una nueva parrilla, así como nos muy distintos faros. Están equipados con tecnología Matrix LED. Hyundai define este frontal como nariz de tiburón.

El frontal cambia radicalmente respecto al Ioniq 6 lanzado comercialmente hace dos años, especialmente en cuanto a los faros o parrilla.

En la parte posterior, y además del nuevo parachoques, el anterior doble alerón, con uno de ellos al final de la luneta, deja paso a otro en el borde del portón mucho más largo, una "cola de pato". Consigue el efecto de suavizar la silueta y, según Hyundai, actualizar la aerodinámica, aunque el Cx declarado sigue siendo tan destacable como antes: 0,21. Este dato corresponde a las versiones que incorporan los retrovisores laterales con cámara.

Por otro lado, la gama de llantas se ha actualizado con nuevos diseños aerodinámicos de 18 y 20", en tanto que aparecen colores inéditos en la oferta cromática.

Donde antes había un doble alerón, el Ioniq 6 ahora sólo sitúa uno antes de dar paso a la zona vertical del portón.

El interior mantiene la filosofía Mindful Cocoon, con un habitáculo de suelo plano de la plataforma y que se beneficia, para ofrecer un amplio espacio longitudinal, de la distancia entre ejes de 2,95 m: es la mayor de una berlina con la base E-GMP, sólo superada por los 3,10 m de los Kia EV9 o los 3,13 del Ioniq 9, ambos SUV.

En este habitáculo las principales novedades son un nuevo volante de tres radios, en lugar de dos; o una consola entre los dos asientos que es más grande e incluye muchos mandos, entre los que están los de los elevalunas, así como los de la calefacción y ventilación de los asientos junto a la base de carga para el teléfono móvil. También cambian los materiales que se usan en las partes con las que los ocupantes tienen mayor contacto, como los paneles de las puertas, de cara a ofrecer mayor sensación de calidad.

El volante pasa de tener dos radios a tres. La doble pantalla de 12,3" se sitúa bajo un mismo cristal y cuenta con la posibilidad de actualizaciones vía OTA.

En el salpicadero se sitúan dos pantallas, ambas de 12,3", compatible la de la instrumentación con la plataforma Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), lo que permite realizar actualizaciones inalámbricas completas del Ioniq 6.

N line con la nueva batería de 84 kWh

Se suma a la oferta de acabados -los Light, Star y Energy- un nuevo nivel de equipamiento con la denominación N Line que tiene un aspecto diferente al resto, con detalles en color negro, llantas exclusivas de 20" y un aspecto más deportivo por sus parachoques específicos, alerón o decoración interior con detalles en rojo, por ejemplo.

Eso sí, se combina con los mismos dos niveles de potencia disponibles entre los sistemas de propulsión eléctricos más poderosos de los que ya disponía el Ioniq 6 desde su lanzamiento: el de 228 CV (168 kW) o el de 325 CV (239 kW). El primero, también es combinable con el acabado Star y el segundo con el Energy.

La autonomía se amplia en todos las versiones al incorporar baterías de 63 u 84 kWh donde antes tenía 53 o 77 kWh.

De éstas, la versión de menor potencia lo es porque sólo tiene un motor, en el eje trasero; mientras que la de mayor añade otro en el delantero -tiene 101 CV (74 kW) por los 224 CV (165 kW) del trasero-; si bien en ambos casos la batería es la misma: de 84 kWh. Esta reemplaza a la de 77 kWh que antes se utilizaba y que ofrecía un alcance con una carga con los mismos motores, bien de 614 km, bien de 519 km.

Hay otra batería más de 63 kWh -originalmente la básica era de 53 kWh, que daba para 429 km- en el acabado Light. Este se asocia específicamente a un motor de 170 CV (125 kW), asimismo dispuesto para mover las ruedas traseras. Su alcance con una carga es de 521 km y acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 s, 3,2 más que la versión de largo alcance más potente y 2,3 que la que lo es menos. Todos llegan a 185 km/h.

El acabado N line se combina con dos niveles de potencia ya conocidos el de 228 CV (168 kW), también disponible con el acabado Star; o el de 325 CV (239 kW), éste asimismo con el Energy.

Estos dos Ioniq 6 con la batería de 84 kWh pueden recorrer hasta 680 kilómetros conforme al ciclo WLTP en el caso de la variante de tracción trasera con llantas de 18"; mientras que la combinación de esa misma batería con tracción total alcanza hasta 650 kilómetros con esa misma rueda y 595 kilómetros con llanta de 20".

Las cargas pueden hacerse con hasta 11 kW con corriente alterna -el cargador embarcado admite la función V2L con cesión de hasta 3,6 kW a dispositivos externos-, mientras que con continua Hyundai sólo comunica que se pueden usar cargadores de hasta 350 kW, ya que la arquitectura eléctrica de esta E-GMP es de 800 voltios, si bien no necesariamente eso implica alcanzar esa potencia. Para hacer más rápidas éstas, tiene una función de preacondicionamiento de la batería que las atempera si las temperaturas son bajas.

Uno de los aspectos diferenciales del Ioniq 6 respecto a otras propuestas es la amplitud longitudinal de su habitáculo.

Dinámicamente, el Ioniq 6 no cambia respecto a cómo era en tanto que Hyundai no ha incorporado cambios ni reajustes en el chasis, lo que supone disponer, por ejemplo, de un modelo muy confortable, pero sin que la carrocería se mueva excesivamente. Además, con una alta calidad de rodadura bien secundada por el aislamiento acústico, entre otros factores.

El acabado N Line, según Hyundai, aporta junto a los cambios estéticos, una puesta a punto de dirección y suspensión específica para ofrecer una respuesta más directa.

El Sistema Regenerativo Inteligente 3.0 ajusta de forma automática el nivel de frenada regenerativa a partir de los datos del radar y la navegación, anticipándose a curvas, rotondas o límites de velocidad y, según Hyundai, puede reducir hasta un 84 por ciento la necesidad de frenar con el pedal. El conductor puede, además, modular la retención con las levas del volante o recurrir al modo i-Pedal para conducir usando exclusivamente el acelerador, ya que al dejar de pisar éste se pierde rápidamente velocidad.

Entre el equipamiento opcional están los retrovisores en los que una cámara reemplaza al habitual espejo.

El Ioniq 6 integra servicios Bluelink, conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento de voz online, multiconexión Bluetooth, carga inalámbrica para smartphones y múltiples puertos USB-C, incluidos de alta potencia. Desde la app móvil es posible supervisar el estado de carga, planificar rutas con paradas óptimas y preparar el habitáculo de forma remota.

Por el momento, Hyundai no ha aportado los precios de esta actualización, aunque estos no deben variar mucho respecto a los anteriores, con un arranque en alrededor de 50.000 euros.