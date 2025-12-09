El Lexus ES se estrena con un sistema híbrido y dos eléctricos desde 56.900 euros

El Lexus ES desembarca por primera vez en España como buque insignia de la estrategia electrificada de la marca en el segmento de las grandes berlinas: su longitud supera los cinco metros. Con esta octava generación, Lexus no se limita a una actualización estética: introduce más tecnología, un interior de mayor lujo y, particularmente, adopta una oferta mecánica que combina un híbrido de nueva generación con las primeras versiones eléctricas del modelo.

De hecho, la firma japonesa enmarca este lanzamiento en su estrategia multitecnológica: que el cliente pueda elegir la solución de electrificación que mejor encaje con sus necesidades. En España, la gama arrancará con tres versiones: el Lexus ES 300h, con un sistema híbrido; y los eléctricos ES 350e y ES 500e.

Por primera vez este Lexus se ofrece no sólo con un sistema híbrido, sino también con dos eléctricos.

En su interior, el ES puede configurarse con asientos traseros reclinables y un asiento tipo otomano tras el copiloto, pensado para quienes viajan con chófer: el asiento delantero derecho puede plegarse parcialmente para liberar más espacio para las piernas y mejorar la visibilidad del pasajero posterior. Además, en todas las versiones se dispone de un techo panorámico.

El cliente puede elegir entre tapicería en cuero sintético Tahara o cuero semi anilina, ambos disponibles en tres colores (blanco, negro y avellana). El ambiente se completa con el sistema de sonido envolvente Mark Levinson 3D, con hasta 17 altavoces.

Hay una clara apuesta por el minimalismo en el interior del ES gracias a recursos como los mandos que desaparecen del salpicadero cuando el coche está apagado.

Para el cuadro de instrumentos se recurre a una pantalla de 12,3", mientras que una de las novedades más llamativas son los mandos Lexus Invisible Tech: cuando el vehículo está apagado, los botones se “ocultan” y el salpicadero mantiene una apariencia limpia; al encenderlo, los controles se iluminan mostrando las funciones de confort y climatización.

La pantalla para el sistema de infoentretenimiento es de 14" y estrena el sistema operativo Arene, desarrollado por la propia marca. Se caracteriza por una simplificación de los menús, mejora de la respuesta y, en las versiones eléctricas, añade un planificador de rutas que muestra estaciones de carga, autonomía real estimada y estado de la batería en tiempo real, con actualizaciones OTA periódicas. Todo ello se integra con la app Lexus Link+, desde la que el usuario puede gestionar servicios conectados y personalizar su experiencia digital.

Entre los recursos más llamativos están los paneles de las puertas con elaborados con bambú y que interactúan con la luz ambiente multicolor.

Híbrido 300h y eléctricos ES 350e y ES 500e

En cuanto a los sistemas de propulsión, la versión ES 300h inaugura la sexta generación de la tecnología híbrida de Lexus. Combina un motor de gasolina 2.5 de cuatro cilindros con una potencia de sólo 201 CV para unos 1.800 kilos -1.900 si es AWD- y una batería híbrida de nuevo desarrollo, más compacta y potente. Podrá elegirse, por tanto, con tracción delantera o total.

Más potentes son los sistemas de impulsión eléctricos. El del ES 350e, con tracción delantera y 224 CV (165 kW), y el del ES 500e, con cuatro ruedas motrices y 343 CV (252 kW). Ambos se apoyan en una batería NMC de, respectivamente, 77 o 75 kWh asociada a motores de nueva generación. Lexus anuncia para estas versiones una autonomía de, en el primer caso, 530 km; y en el segundo de 500, siempre conforme a la norma WLTP. Sus pesos oscilan entre los 2.105 y 2.285 kilos.

El espacio y el confort que aportan las plazas traseras debe ser uno de los aspectos por los que los clientes elijan esta berlina.

El nuevo ES incorpora la última evolución del paquete Lexus Safety System+ 4. El control de crucero adaptativo utiliza datos cartográficos para reducir la velocidad al aproximarse a rotondas, peajes o señales de stop, y puede ajustar el ritmo a las condiciones climáticas. El sistema de precolisión amplía su rango de actuación para detectar no solo vehículos y peatones, sino también elementos como patinetes eléctricos o infraestructura vial.

Una cámara sobre la columna de dirección vigila el estado del conductor mediante reconocimiento facial para detectar fatiga o malestar; mientras que otras ayudas competen al cambio involuntario de carril, el encendido de las luces según las condiciones de la vía y tráfico, detector de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero mejorada.

Lexus abre la preventa en España este mismo mes para las tres versiones con un precio de partida de 56.900 euros -ES300h Signature-, y de cara a que las primeras unidades lleguen a los concesionarios cuatro meses después, en abril de 2026.