Mitsubishi inicia la comercialización del nuevo Eclipse Cross eléctrico desde 32.050 euros
Desde este mes de noviembre, la red de concesionarios de Mitsubishi España empieza a recibir el Eclipse Cross eléctrico, un SUV compacto desarrollado específicamente para Europa. Tiene un precio de lanzamiento de 32.050 euros, aplicados los descuentos por financiación, lanzamiento y ayuda máxima del Moves.
Mitsubishi presenta el Eclipse Cross, su primer SUV eléctrico para Europa
Basado en la plataforma AmpR Medium Mitsubishi lanza comercialmente el nuevo Eclipse Cross. Este SUV de 4,47 m tiene exclusivamente sistemas de propulsión eléctricos, inicialmente sólo con una batería de 87 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 626 kilómetros según el ciclo WLTP, y un motor de 218 CV (160 kW).
Se combina con dos niveles de equipamiento, Kaiteki y Kaiteki+ cuyo precio de tarifa es, respectivamente, de 43.050 y 47.900 euros; aunque puede rebajarse a un desde 32.050 si se descuentan las ofertas de promoción y financiación y se incluye también la máxima aportación por achatarramiento del Moves, que se corresponde con 7.000 euros. Mitsubishi ofrece una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.
Forman parte de su equipamiento de serie la iluminación ambiental, el techo de cristal electrocrómico o un sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de control por voz mediante Google Assistant. También ayudas a la conducción como el MI-PILOT, que integra el control de crucero adaptativo y centrado de carril, así como el frenado automático de emergencia trasero.
