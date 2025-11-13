Mitsubishi inicia la comercialización del nuevo Eclipse Cross eléctrico desde 32.050 euros

Basado en la plataforma AmpR Medium Mitsubishi lanza comercialmente el nuevo Eclipse Cross. Este SUV de 4,47 m tiene exclusivamente sistemas de propulsión eléctricos, inicialmente sólo con una batería de 87 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 626 kilómetros según el ciclo WLTP, y un motor de 218 CV (160 kW).

Se combina con dos niveles de equipamiento, Kaiteki y Kaiteki+ cuyo precio de tarifa es, respectivamente, de 43.050 y 47.900 euros; aunque puede rebajarse a un desde 32.050 si se descuentan las ofertas de promoción y financiación y se incluye también la máxima aportación por achatarramiento del Moves, que se corresponde con 7.000 euros. Mitsubishi ofrece una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.

Forman parte de su equipamiento de serie la iluminación ambiental, el techo de cristal electrocrómico o un sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de control por voz mediante Google Assistant. También ayudas a la conducción como el MI-PILOT, que integra el control de crucero adaptativo y centrado de carril, así como el frenado automático de emergencia trasero.