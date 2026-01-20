Opel crece con fuerza en comerciales y electrificación, pero está lejos del protagonismo en turismos

Opel realizó en España a lo largo de 2025 38.209 matriculaciones de sus vehículos, entre turismos y comerciales. Son un 16 por ciento más que en la comparación interanual. Esa cifra le permitió alcanzar una cuota de mercado del 2,9 por ciento, un 0,1 más que en el año 2024, según los datos ofrecidos por la marca.

En el segmento de los comerciales Opel vendió 11.660 unidades, de modo que el volumen aumentó un 61 por ciento respecto a 2024 y su cuota de mercado alcanzó el 6,2 por ciento, un 1,9 interanual más. Eso le permitió pasar de la novena posición en la que se encontraba el año anterior a la séptima en el ránking de marcas.

En los últimos diez años la evolución de las ventas de turismos ha sido decreciente, lo que proporciona a Opel una buena oportunidad de mejorar resultados en 2026.

Sin embargo, en el segmento de turismos las cifras no son tan favorables, ya que el año acabó para la firma del Blitz con un total de 26.549 unidades matriculadas. Son 830 más que las conseguidas en 2024, es decir, un 3,23 por ciento más; aunque su cuota de mercado disminuye levemente: en el último ejercicio, cerrado con un total del mercado de 1.148.650 unidades, alcanzó una cuota del 2,31 por ciento frente a un 2,53 conseguido un año antes.

Esto enfrenta a Opel a una situación muy positiva en el mercado de derivados y furgones frente a los turismos, un tipo de vehículos en el que está muy lejos de buenos puestos obtenidos durante los años 80 y 90 e, incluso, más recientemente. Por ejemplo, de haberse situado en el podio en años como 2014 y 2016. Y es que desde 2020, un año antes de integrarse en Stellantis, Opel queda fuera del top diez, ocupando tanto en 2024 como en 2025 la decimoséptima posición.

Ventas a empresas y electrificación tiran de las ventas

El optimismo, no obstante, llega de la mano de los resultados obtenidos en el canal de ventas a empresas y de la electrificación. En ese canal, las ventas Opel se incrementan un 50 por ciento, con 23.277 unidades matriculadas y un 4,2 por ciento de penetración que representa un aumento de 0,8 puntos respecto a las registradas en 2024; mientras que en 2025 matriculó 2.451 vehículos eléctricos, un 171 por ciento más que en el año anterior, lo que sitúa su cuota de mercado en un 2,2 por ciento, por tanto, con un incremento también de 0,8 puntos. De cara a mejorar en este terrreno, Alejandro Noriega, director de Opel en España y Portugal, hizo mención durante su presentación de resultados al Plan Auto+, del que aún no hay detalles concretos, "como el punch que estamos esperando".

El Corsa fue el bestseller en España de Opel en 2025, con un impulso semejante al crecimiento total de la marca.

Por modelos, el Opel más vendido en 2025 fue el Corsa, con 17.440 unidades y un 13,8 por ciento más que en 2024, seguido del Mokka, que cerró el año con 3.953 matriculaciones, un 2,62 por ciento más en el interanual. El podio lo cerró el Frontera que, pese a algunos problemas de suministro, sumó 3.103 matriculaciones aupado hasta ese puesto por su versatilidad y competitivos precios.

En cuanto a comerciales, el Combo cerró el último ejercicio con 7.411 unidades vendidas, un 50 por ciento más que en 2024; mientras que el Zafira llegó a las 2.854, con un 138 por ciento de crecimiento interanual.

El impulso que Opel necesita puede venir de la mano del resposicionamiento comercial del Grandland y su gama ampliada con más propuestas.

La situación del Grandland, con apenas 948 matriculaciones en 2025, supone para Opel una oportunidad de crecimiento inmediato para este año -"será un año Granland", afirmó Noriega-, máxime cuando su gama ya está al completo al disponer tanto de versiones eléctricas, con baterías de 73 y 97 kWh -las de las nuevas versiones identificadas como Long Range-, como de las Hybrid y las últimas en llegar, las Plug-in-Hybrid. En esta gama ampliada y, particularmente en la aportación de los híbridos, así como en el nuevo posicionamiento de precios más competitivos negociado con Rüsselsheim que afecta ya también al resto de la gama, reside buena parte de la esperanza de la marca para mejorar sus ventas en ele ejercicio en curso, más allá de seguir creciendo con Corsa, Mokka, Frontera o sus comerciales.

Objetivo 2026: crecer un 15 por ciento

Esa esperanza se cifra en un incremento del 15 por ciento, lo que llevaría a un objetivo de 44.000 matriculaciones al cierre de 2026, en el que también debe reflejarse la mayor aportación del Astra, con una gama muy variada de motores y un eléctrico de hasta 454 km de autonomía. Este compacto, disponible con dos carrocerías, cumple los 35 años y acaba de estrenarse con un restyling, cuyos pedidos se abren el mes que viene. A decir de alguno de los responsables de la marca no obtuvo mejores ventas en los últimos meses -en 2025 cerró con 1.010 matriculaciones, con una caída interanual de un 48,1 por ciento- como consecuencia de un prematuro adelanto informativo de esta última actualización.

Consolidar la posición de las ventas a empresas, terreno en el que el Astra puede ayudar mucho; aumentar las de particulares, mejorar la cuota de eléctricos en torno a un 20 por ciento y la experiencia del cliente son los otros retos marcados por la firma para España, particularmente ahora que ya se ha conseguido que la red comercial haya abandonado la senda de las pérdidas y se encuentre rumbo a los beneficios.