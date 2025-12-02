Peugeot dota a sus 308 de una imagen más impactante y hace crecer a su versión eléctrica

Ya hemos podido ver, en vivo y por primera vez, el nuevo 308, un coche que disponible para pedidos desde el pasado mes de octubre y que empezará a producirse este de diciembre.

Su mayor elemento diferencial respecto al momento del lanzamiento de esta tercera generación, a la venta desde 2021, es el nuevo frontal, con un aspecto más en línea con modelos como los 3008 o 5008, por ejemplo, aunque va mucho más allá que ellos. Lo hace al incorporar iluminaciónen su parrilla, en forma de garras o hilos verticales de leds; o en el propio emblema de la marca -en las versiones GT-, tras el que se encuentra el radar de proximidad.

Por primera vez en la marca, Peugeot incorpora la iluminación en el frontal, y es a los dos formatos del 308 a los que corresponde estrenarla. En los GT incluso alcanza al logotipo del león.

No obstante, no es lo único que cambia, pues también se han modificado los faros -full led en los acabados Style y Allure, matriciales en los GT-, parachoques o pilotos traseros, aquí con una nueva firma lumínica; así como las llantas de aleación. Son de corte de diamante en todos los niveles de equipamiento salvo el básico -las del Style son en negro-, con 17" en el Allure y 18" en los GT de combustión, mientras que en los eléctricos siempre son de este último tamaño.

Estas actualizaciones de aspecto figuran los dos nuevos colores para la carrocería. Estos son Lagoa Blue y Ingaro Blue de serie, respectivamente, para el formato hatchback o berlina de cinco puertas y el familiar, la SW. Ambos, con la extinción comercial del 508 se convierten en la alternativa de Peugeot para quien no quiera un SUV y busque un coche de tamaño medio.

La forma de los pilotos no cambia, pero hay una pequeña modificación de su firma lumínica.

En el interior el impacto de la actualización es menor y exclusivamente se plasma en nuevas tapicerías para los dos niveles de entrada a la gama y en la instrumentación, que es de serie o puede ser de tipo 3D, según se trate del nivel GT Exclusive o GT.

Este nuevo GT Exclusive se sitúa en la cúspide de la oferta de los 308 y se distingue por la tapicería en Alcantara, la dotación en los asientos delanteros de calefacción o masaje, así como la primera función también en el volante. Son de serie, asimismo en este acabado, el paquete Vision 360 o el Drive Assist Plus y, en el caso del SW, el portón motorizado.

La instrumentación llega a ser de tipo 3D, bien de serie un opcionalmente, según el nivel GT de que se trate. En el nuevo GT Exclusive la tapicería es parcialmente de Alcantara.

Para los GT que se situarían por debajo y que comparten parte de su equipamiento con el GT Exclusive, al margen de los ya comentados faros matriciales y llantas de 18", disponen de embellecedores de aluminio o navegación conectada.

En cuanto a los Allure, se diferencian de los Style, al margen de las llantas, por sus cristales tintados; mientras que disfrutan del equipo estándar de estos, compuesto por sensores de aparcamiento traseros, climatizador, un equipo multimedia con pantalla de 10", etc.

Más kilómetros de autonomía para el E-308

También, entre los cambios de esta actualización están las mejoras incorporadas en su versión eléctrica, el E-308. Aquí se mantiene un motor síncrono de imanes permanentes de 156 CV (150 kW), pero es más bien una evolución del primero en esta variante del turismo compacto de Peugeot. Otro tanto ocurre con la batería, que ahora aumenta su capacidad y lo hace sin variar el número de módulos, por tanto, el cambio esencial es la química de sus celdas, pero Peugeot no ha desvelado cual es la nueva. Los e-308 a la venta antes del restyling venían usando una NMC 811.

Ofrece un total de 58,3 kWh de los que son usables 55,4, por tanto, casi un 8 por ciento más de contenido energético útil que antes y, así, procura una autonomía de 450 km, es decir, un 8,2 por ciento más que antes con una carga completa, cuando ofrecía un alcance de 416 km.

El E-308 alcanza a llegar ahora con una carga mucho más lejos dado que se ha incrementado la capacidad de su batería.

Lo que no experimenta modificaciones es la potencia con la que se producen esas cargas, que alcanzan los hasta 100 kW si se usa corriente continua y 11 con alterna trifásica. Ahora bien, en el primer caso y pese a la mayor capacidad de la batería, se obtienen tiempos más rápidos de carga como consecuencia de una optimización de la curva de carga. En cuanto a la carga con corriente alterna, no varía la potencia máxima, pero sí lo hace el cargador embarcado que utiliza este Peugeot ya que ahora tiene la función V2L que permite alimentar a dispositivos externos con hasta 3,7 kW de potencia.

Otra importante novedad del E-308 llega con la nueva posibilidad de controlar la frenada regenerativa mediante levas situadas en el volante. Estas permiten definir la retención que efectúa el motor eléctrico -y, por tanto, la capacidad de creación de electricidad que propone- entre tres intensidades entre 0,8 y 1,8 m/s2, ganando así en eficiencia frente a la anterior opción que proponía los modos D y B únicamente.

Las levas que se esconden tras los radios superiores del volante permite adaptar el grado de retención que hace el motor eléctrico del E-308 cuando se deja de acelerar.

Estas levas, junto a la incorporación de la instrumentación digital en todos los acabados -antes el nivel básico la tenía analógica-, así como las ya mencionadas modificaciones en los tejidos de los tapizados y guarnecidos, son los cambios realizados en los E-308 de puertas adentro.

El precio del E-308 berlina arranca en los 36.920 euros del acabado Style, sigue en los 37.350 del Style y culmina en los 39.900 y 42.200 de los GT y GT Exclusive. Para el SW, como ocurrirá con otros motores, el incremento es de 900 euros más.

Sin cambios en el resto de opciones

Todo se mantiene cual estaba en el caso del resto de motores, con tres tecnologías diferentes que, con la eléctrica, permiten al 308 destacarse de otras propuestas multienergía. Así, la versión Hybrid de 145 CV dispone de una microhibridación de 48 voltios con un motor eléctrico integrado en su cambio y una batería con un total de 0,9 kWh que le permite presumir de circular hasta un 50 por ciento del tiempo en ciudad sin necesidad de arrancar el térmico, un 1,2 litros. Peugeot espera que el 80 por ciento de los 308 que venda utilicen este motor PureTech reformulado y combinado con la caja automática de doble embrague e-DCS6. En este caso, los precios arrancan en los 26.270 y 27.970 euros de los niveles Style y Allure y finalizan en los 30.820 y 32.520 de los GT y GT Exclusive.

Para la dos carrocerías del 308 es posible elegir, junto a una versión eléctrica, una microhibridada, otra híbrida enchufable y una tercera Diesel, lo que abre un amplio abanico de opciones a los clientes.

Por su parte, la Plug-in cuenta con un 1.6 de gasolina que se combina con un eléctrico de 125 CV (92 kW), capaz de mover al 308 durante 85 km. Emplea para ello una batería de 17,2 kWh, con 14,6 útiles para la que, a decir de portavoces de Peugeot, no se ha querido modificar su capacidad para no perjudicar ni el volumen del maletero -que ya es el más pequeño de todas las versiones de este modelo con esta tecnología- ni el del depósito de combustible. Para este híbrido enchufable de potencia combinada de 195 CV espera un peso del 10 por ciento de las ventas, similar al de la versión eléctrica. Cuesta 33.830 euros en combinación con el acabado Style, 35.330 con el Allure, 38.380 con el GT y 40.080 con el GT Exclusive.

En cuanto a la tercera opción con motor térmico se trata de la BlueHDI de 130 CV, para la que se espera un mínimo protagonismo en las ventas. Basada en un 1.5 turbodiésel que ya está a la venta con los acabados Style y Allure por, respectivamente, 28.400 y 30.100 euros; aunque los GT y GT Exclusive no llegarán hasta el mes de marzo, cuando se inicie su producción.