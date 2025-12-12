Polestar celebra el crecimiento de ventas y red y confirma el Polestar 5 para abril

Adrien Palumbo, CEO de Polestar en España y Portugal desde principios de este año que ahora termina, cuando tomó el relevo a Stéphane Le Guével, ha tenido un encuentro prenavideño con los representantes de los medios de comunicación en el que ha hecho un breve repaso de cómo ha ido 2025 para su marca, así como ha esbozado algunos de los planes para 2026.

En ese repaso, Palumbo afirmó estar orgulloso de los resultados de ventas logrados al estar previsto que se consigan matricular más de 800 coches eléctricos en España antes del final de año -n. de r.: entre enero y noviembre se confirmaron 689 unidades, 354 del Polestar 2, 290 del Polestar 4 y 45 del Polestar 3- lo que supondría un crecimiento de un 15 por ciento respecto a 2024. A ello habría su sumar, por el ámbito de competencia de Palumbo, las más de 520 unidades previstas para Portugal y que elevarían el crecimiento de la marca en el país vecino en un 68 por ciento.

Este crecimiento se alinea con el obtenido internacionalmente por Polestar, del 31 por ciento.

En cuanto al desarrollo de la red, durante 2025 se abrieron nuevos Polestar Spaces, que es como la marca llama a sus concesionarios, en Lisboa, Oviedo y Zaragoza. Es inminente la inauguración de otros como los de La Palma y Faro, así como la primera instalación en Málaga, que estaría asociada a la postventa que ofrecería Vypsa en su concesionario de Volvo aledaño.

El objetivo de la marca pasa por añadir a estos Polestar Spaces tres más antes de que finalice el próximo año, con la apertura de otros en Salamanca, Murcia y Madrid Sur, sumando así hasta diez en España y tres en Portugal que ofrecen una cobertura amplia de las poblaciones peninsulares.

El Polestar 5 será el cuarto modelo en incorporarse a la gama de esta marca de vehículos exclusivamente eléctricos.

Por otro lado, y tras la desvelar a los medios el Polestar 5 el pasado mes de septiembre, Palumbo confirmó las primeras entregas en abril. "Representa a Polestar en su máxima expresión", afirmó el CEO de la marca en relación a este desarollo interno al ciento por ciento de esta nueva berlina de 5,09 m.

El Polestar 5 ya puede reservarse en dos versiones: la Dual Motor Launch Edition, con una potencia de 748 CV (550 kW) y que con la batería de 112 kWh autoriza a alcanzar una autonomía WLTP de 670 km, siendo su precio de 121.900 euros; y la Performance Launch Edition, que aumenta su potencia, también con un motor en cada eje, a los 884 CV (650 kW). En este caso el alcance con una carga es de 565 CV y su precio de 145.300 euros. Como en el caso del Polestar 3, la arquitectura eléctrica del Polestar 5 es de 800 voltios, lo que permite realizar cargas con corriente continua usando potencias de hasta 350 kW, es decir, muy rápidas; mientras que las de alterna son de hasta 11 kW.

El Polestar 6 de producción tomará como punto de partida las líneas básicas del Concept BST.

Además, Andrien Palumbo confirmó la llegada de un modelo más tras el próximo verano, en septiembre; y, si bien no especificó de cual se trataría, todo apunta a que al Polestar 6, un roadster 2+2 que se ofrecería con sistemas de propulsión probablemente similares a los del Polestar 5.

Entre 2027 y 2028 debería esperarse la comercialización del Polestar 7, el que se convertiría por sus características y precio, inferior al del Polestar 2, en el primer modelo de volumen de la marca: todo apunta a que se trataría de un SUV de tamaño compacto y de carácter, como todos los modelos Polestar, premium.

Polestar afirma están haciendo esfuerzos, aplicando incentivos, para conseguir que el Polestar 4 entre dentro de los coches subvencionables con los fondos del Moves III.

En otro orden de cosas, fuentes de la marca nos aclararon que, al margen de los esfuerzos realizados a través de promociones para que toda la gama Polestar 2 sea susceptible de beneficiarse de las ayudas a la compra del plan Moves III -recordemos que el límite de precio, IVA incluido, es de 54.450 euros-, también se está logrando que algunas versiones del Polestar 4 pueda beneficiarse de ellas. Así que está siendo posible rebajar el precio de tarifa de la variante Long Range single Motor de 65.900 euros a 49.900 una vez aplicado el incentivo correspondiente para acogerse a ese programa.