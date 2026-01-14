Así queda la gama del Renault Twingo E-Tech, con un precio desde 19.500 euros

El Renault Twingo E-Tech Techno estará a la venta para el público en general desde el próximo día 8, tras la finalización del periodo de reserva exclusivo para quientes tienen el Twingo R Pass. Su precio es de 21.100 euros, 19.834 si se tienen en cuenta los descuentos mínimos de la marca. Por su parte, la otra versión con la que se pone a la venta este modelo exclusivamente eléctrico será la Evolution, para la que habrá que esperar hasta la primavera, si bien Renault ya ha comunicado, asimismo, su precio oficial: 19.500 euros, 18.330 con descuentos.

Desde el nivel Evolution, el Twingo E-Tech incorpora de serie una pantalla para la instrumentación de 7" y otra central de 10" con un sistema multimedia conectado y duplicación inalámbrica para smartphone, así como ayudas a la conducción como un regulador de velocidad, frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, sistema de vigilancia de la atención del conductor y freno de estacionamiento automático. A ello se suman elementos como los asientos traseros deslizantes de forma individual, el del conductor regulable en altura, aire acondicionado, los sensores de ayuda al aparcamiento trasero y el cable de recarga modo 3, además de un cargador de corriente alterna monofásico de 6,6 kW.

Es el acabado Techno el que está a la venta desde el 8 de enero para el público general. Más adelante, en primavera, llegará el Evolution.

En cuanto al nivel Techno, el más equipado de serie, tiene ya y como añadidos respecto al Evolution, en su pantalla central el sistema multimedia openR link con Google integrado. Incorpora, igualmente, regulador de velocidad adaptativo, pero con función Stop & Go, climatización automática, conducción con función One Pedal, asiento del pasajero delantero abatible y cámara de marcha atrás digital.

La pantalla central es siempre de 10", pero el sistema operativo más sofisticado para ella le corresponde de serie el Techno.

En opción, y por 500 euros, hay disponibles llantas de 18" en lugar de las 16" estándar en ambos acabados, mientras que es posible elegir inicialmente entre cuatro colores para la carrocería: rojo absoluto, verde absoluto, amarillo mango y negro brillante. Cuando se abran los pedidos de la versión Evolution la próxima primavera, se añadirán dos colores más a la gama: blanco glaciar y gris pizarra. En todos los casos, salvo el amarillo, el precio es de 630 euros.

Recordemos que el nuevo Twingo eléctrico tiene una longitud de carrocería de 3,79 m, con cinco puertas y un interior definido para cuatro ocupantes, cada uno de ellos con un asiento independiente, y un maletero de hasta 360 litros en la más favorable de las configuraciones.

En todos los acabados la fila posterior está compuesta por dos banquetas independientes que pueden regularse longitudinalmente. Adelantadas al máximo aportan la mayor capacidad del maletero.

Su motor es siempre de 82 CV (60 kW) y se emplea para mover las ruedas delanteras con la energía procedente de una batería de química LFP de 27,5 kW. Homologa hasta 263 km de alcance con el ciclo WLTP. De serie sólo puede cargarse con corriente alterna, aunque Renault propone la opción del pack Advanced Charge que, por un lado, hace que el cargador embarcado aumente su admisión de potencia de 6,6 a 11 kW al convertirse en trifásico; y, por otro, de la posibilidad de usar corriente continua con una potencia de hasta 50 kW. También ese cargador embarcado permite contar con la función V2L. El precio, de 490 euros para los dos acabados, hace que su inclusión sea prácticamente obligatoria por las posibilidades que aporta.

Por otro lado, existe un paquete Safety & Parking que amplía el equipo del Evolution por 630 euros. También para este es posible elegir los asientos calefactables por 330 euros.