Renault redefine su estrategia hasta 2030 con futuREady, que abre oportunidades para España

El grupo Renault ha presentado su nueva hoja de ruta hasta finales de la década, bautizada como futuREady, un plan que contempla el lanzamiento de 36 nuevos modelos en todo el mundo -22 en Europa, 16 de ellos eléctricos-, así como una transformación de su estructura industrial. Para España -uno de los polos productivos históricos del fabricante en Europa- la estrategia puede traducirse en nuevas oportunidades industriales vinculadas a la electrificación y a la mejora de la competitividad de las plantas.

En 2030 el grupo espera alcanzar un volumen de ventas de dos millones de unidades al año, la mitad fuera de Europa, así como hacer que el 100 por ciento de sus matriculaciones en este mercado sean ya eléctricos. Fuera de Europa, deberían serlo la mitad.

El plan futuREady impulsado por el nuevo CEO del grupo Renault, François Provost, jubila al Renaulution de Luca de Meo. / SARAH AUBEL

La nueva etapa del grupo se apoya en una simplificación tecnológica y productiva que busca acelerar los desarrollos cuando se aumenta la competencia en el mercado global como consecuencia de la irrupción de los fabricantes chinos, fundamentalmente. Entre los objetivos también figura rebajar en torno a un 20 por ciento los costes de fabricación, apoyándose en una mayor digitalización de las factorías, automatización de procesos y un rediseño de plataformas y arquitecturas de vehículos.

Para ser más competitivo, el grupo Renault pretende acortar los plazos de desarrollo y puesta en producción de sus procuctos. / Christel Sasso

Además, Renault prevé acortar aún más los ciclos de desarrollo y estandarizar más componentes -se usarán un 30 por ciento menos por modelo- para mejorar la eficiencia de sus plantas, claves para que el grupo gane competitividad.

España, base productiva clave en Europa

Aunque el plan estratégico se plantea a escala global, su ejecución tendrá repercusión directa en países con presencia industrial relevante para el grupo, como España. Renault cuenta con tres centros productivos en el país -Palencia, Valladolid y Sevilla- además de instalaciones de ingeniería, lo que sitúa a nuestro país como uno de los pilares de su estructura industrial europea.

En los próximos años se iniciará una reestructuración de los productos que se fabrican en las distintas plantas de Renault, incluyendo las españolas, para adaptarse al nuevo plan.

La orientación del plan hacia plataformas más eficientes y una mayor electrificación abre la puerta a nuevas adjudicaciones de modelos y proyectos industriales para estas plantas. En particular, el complejo de Palencia, especializado en vehículos de gama media, se perfila como candidato para asumir futuros programas asociados a esas nuevas arquitecturas.

En el caso de Valladolid, la planta de montaje y la factoría de motores continúan siendo elementos estratégicos dentro de la cadena de valor del fabricante, mientras que Sevilla mantiene su papel como centro de producción de transmisiones para distintos modelos de la alianza.

La electrificación, piedra angular del proyecto

El plan futuREady también refuerza el enfoque del grupo automovilístico hacia el vehículo electrificado. Una parte relevante de los nuevos lanzamientos previstos hasta 2030 estará vinculada a sistemas de propulsión de bajas emisiones, con plataformas diseñadas para reducir costes y facilitar su adaptación a diferentes mercados.

La electrificación es la meta de Renault, quien pretende vender en Europa exclusivamente eléctricos en 2030.

Este movimiento tiene implicaciones directas para las plantas europeas, ya que la electrificación exige adaptaciones industriales, inversiones en procesos y mejoras de productividad para seguir siendo competitivas dentro de la red global de fabricación del grupo.

En ese contexto, la posición de las plantas españolas dependerá de factores como la eficiencia operativa, la flexibilidad productiva y el marco laboral, elementos que tradicionalmente han influido en las decisiones de asignación de nuevos programas industriales.

Adiós, por tanto, al plan Renaulution impulsado por el anterior CEO del grupo, Luca de Meo, y hola a la nueva etapa con este futuREady lanzado por el nuevo, François Provost, con el que se pretende mejorar el margen operativo entre un 5 y 7 por ciento e incrementar en 1.500 millones el dinero disponible que la empresa genera cada año tras cubrir sus inversiones.