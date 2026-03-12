Salvador Caetano Auto importará la marca Zeekr para la Península Ibérica

Ventas

Salvador Caetano va a iniciar la importación y distribución de Zeerkr, la marca eléctrica premium del Geely Auto Group, en España y Portugal. La llegada de las primeras unidades está prevista para el segundo trimestre de este año.

Zeekr ya fabrica los 001 para Europa

Zeekr muestra su tercer modelo, el X, un SUV que llegará a Europa

Salvador Caetano Auto importará la marca Zeekr para la Península Ibérica
Salvador Caetano Auto importará la marca Zeekr para la Península Ibérica

12 de marzo 2026 - 07:01

Salvador Caetano Auto ha firmado un acuerdo para la importación y distribución de Zeekr en España y Portugal. La compañía incorporará así a su cartera la marca premium de vehículos eléctricos perteneciente a Geely Auto Group, uno de los mayores conglomerados automovilísticos del mundo.

Los modelos de Zeekr estarán disponibles en ambos mercados a lo largo del segundo trimestre de 2026. Para su lanzamiento, Salvador Caetano Auto establecerá una red específica de ventas y posventa, con el objetivo de ofrecer una experiencia de cliente integral.

Junto a los más veteranos 001, shooting brake de 4,96 m; y el X, un SUV gemelo técnico del Volvo EX30 o Smart #3, también llegarán a España los 7X, un SUV de tamaño medio-grande; y el 7GT, un gran turismo.
Junto a los más veteranos 001, shooting brake de 4,96 m; y el X, un SUV gemelo técnico del Volvo EX30 o Smart #3, también llegarán a España los 7X, un SUV de tamaño medio-grande; y el 7GT, un gran turismo.

Zeekr basa su gama en la arquitectura SEA (Sustainable Experience Architecture) -la misma que usan los Lynk & Co, Polestar, Smart o Volvo, además de la propia Geely- que permite utilizar cargas ultrarrápidas, tiene conectividad 5G y una interfaz digital de última generación. La marca combina estas soluciones tecnológicas con un planteamiento de altas prestaciones y un desarrollo de diseño liderado desde su Centro Global en Gotemburgo (Suecia).

España y Portugal forman parte de la estrategia de expansión de Zeekr en el sur de Europa, en un contexto de crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos y de desarrollo de infraestructuras de recarga en la Península Ibérica.

El 7GT es hoy el buque insignia de Zeekr, un GT de 4,82 m presentado hace apenas un mes en Europa con arquitectura eléctrica de 800 voltios y capacidad de carga ultrarrápida.
El 7GT es hoy el buque insignia de Zeekr, un GT de 4,82 m presentado hace apenas un mes en Europa con arquitectura eléctrica de 800 voltios y capacidad de carga ultrarrápida.

Con este acuerdo, Salvador Caetano Auto refuerza su papel en el mercado español. En la actualidad, el grupo luso ya comercializa a través de sus concesionarios productos de las marcas Abarth, Alfa Romeo, BMW, BYD, Dacia, Fiat, Jeep, Kia Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault o Smart, así como una de vehículos de ocasión, Carplus.

El Zeekr X será el vehículo más accesible de la oferta del fabricante chino, aunque no renunciará a lo último en conectividad.
El Zeekr X será el vehículo más accesible de la oferta del fabricante chino, aunque no renunciará a lo último en conectividad.

Asimismo, también efectúa la importación directa de otras de origen chino como Xpeng, perteneciente a Xiaopeng Motors; Farizon que, como Zeekr, forma parte del conglomerado de Geely; y Dongfeng, Voyah o MHero, estas tres últimas son propiedad del grupo Dongfeng.

También te puede interesar

Lo último

stats