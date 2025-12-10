Smart llega a un acuerdo con Zunder para regalar energía a los compradores del #5
Movilidad sostenible
Smart regalará 100 euros de carga gratuita en la red Zunder a los clientes que adquieran un #5 y lo hagan antes del 31 de marzo o de que se agoten las 50 tarjetas eZCard con la promoción. El objetivo es incentivar entre ellos las cargas ultrarrápidas que este SUV admite. Paralelamente, Zunder también ha cerrado un acuerdo con Ford que permite a sus clientes realizar cargas en su red bonificadas.
Kia trabaja para derribar la barrera de las dificultades de recarga de los eléctricos
Smart quiere demostrar que es posible reducir de forma sustancial los tiempos de carga de los coches eléctricos. Para ello, busca animar a los compradores de su #5, un SUV que puede recibir potencias muy altas en su batería -de hasta 400 kW gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios-, a usar la red de carga ultrarrápida a su disposición en España y, en concreto, la de Zunder.
Para ello, Smart va a regalar 100 euros de carga gratuita a los clientes que adquieran un #5 antes del 31 de marzo o hasta agotar las 50 tarjetas eZCard de la promoción. En total, la marca ofrecerá casi 75.000 km gratuitos como incentivo de compra.
Con esa su arquitectura eléctrica el Smart #5 permite cargar al máximo de potencia en algunas infrestructuras de la red de Zunder -ya cuenta con más de 1.300 puntos de diversa potencia- y en 10 minutos, energía suficiente para realizar más de 300 km conforme a la norma WLTP.
Con estas potencias de carga en la red y la de vehículos como éste se rompen algunas de las barreras de los eléctricos en tanto que se alcanzan tiempos de paradas no muy distintos a los que ofrecen los repostajes de vehículos con motores de combustión.
Acuerdos de Zunder también con Ford, Nissan o Kia
Asimismo, Ford y Zunder han cerrado un a cuerdo de colaboración que pone a disposición de los clientes de la marca automovilística precios bonificados en las infraestructura del proveedor de energía. Los concesionarios de Ford entregarán a los compradores de sus vehículos, sin coste, la eZCard de Zunder, la tarjeta RFID que permite iniciar y finlizar directamente en el punto, sin usar el móvil, los procesos de carga. Esa tarjeta puede vincularse a la app de Zunder para gestionarlas, verificar consumos, definir métodos de pago o planificar rutas.
Zunder también tiene acuerdos en vigor con otras marcas como Nissan, ofreciendo hasta 5.000 kWh, el equivalente a 10.000 km, de recarga gratuita hasta el fin del año que viene y gestionados a través de Nissan Charge a los clientes particulares que adquieran sus eléctricos; o KIa, cuyos clientes también tienen precios especiales y descuentos en la red de recarga de Zunder, con una tarifa de 0,45 euros/kWh mediante una suscripción anual. Esto supone un descuento sobre la tarifa general de 0,55 euros/kWh.
