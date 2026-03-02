Stellantis confirma la fabricación de los Leapmotor en Figueruelas y el uso de su tecnología

Leapmotor International es una compañía que produce y comercializa los vehículos de Leapmotor fuera de China y que está participada mayoritariamente por Stellantis, quien posee el 51 por ciento del capital. El resto pertenece a la matriz china Leapmotor. Stellantis iniciará este año la producción de vehículos de Leapmotor en España, concretamente en la planta de Figueruelas (Zaragoza).

La producción se iniciaría a partir del segundo semestre y el primer coche fabricado en la factoría aragonesa sería el B10, el SUV C eléctrico que tendrá dos versiones: Pro, con batería de 56,2 kWh y hasta 361 kilómetros de autonomía WLTP, y Pro Max, con 67,1 kWh y hasta 434 kilómetros. En ambos casos la potencia de su motor es de 218 CV (160 kW).

Figueruelas actualmente produce los Lancia Ypsilon, Opel Corsa y Peugeot 208 tanto en sus versiones de combustión e híbridas, como eléctricas.

Además, Leapmotor prepara una ofensiva de producto para este año con nuevos modelos como los B03X y B05 y una versión de autonomía extendida (REEV) del B10, cuya fabricación también se haría en Figueruelas.

Allí, a finales de año, ya estaría en marcha la planta de producción de baterías de la joint-venture entre Stellantis y CATL, que debería llegar a su pleno rendimiento en 2028. Entonces producirá hasta cerca de un millón de baterías al año.

Tecnología de Leapmotor en los eléctricos de Stellantis

Paralelamente a la confirmación de la producción de los modelos de la marca china en España, Stellantis estudia ampliar la cooperación tecnológica con Leapmotor para incorporar sus sistemas de propulsión eléctricos en los modelos de marcas europeas. El objetivo sería reducir costes de desarrollo y mejorar su competitividad frente a fabricantes chinos como BYD y MG Motor, así como frente a grupos europeos como Volkswagen y Renault, con un portfolio creciente de opciones en los segmentos más accesibles para los compradores. No obstante, cualquier acuerdo deberá sortear restricciones regulatorias relacionadas con el uso de tecnología china.

El anuncio se produce en un contexto de reajuste estratégico tras registrar Stellantis pérdidas de 22.300 millones de euros en 2025. La compañía mantiene su apuesta por la electrificación, con cerca de una treintena de lanzamientos previstos en Europa entre el año pasado y éste. No obstante, no renuncia a seguir ofreciendo motorizaciones híbridas y también Diesel en determinados modelos, como los DS 7, Alfa Romeo Tonale, Giulia y Stelvio. Asimismo, prevé reintroducir esta mecánica en otros vehículos en los que su continuidad estaba en revisión, especialmente para su uso prioritario en flotas.

En Europa durante el último trimestre de 2025, Leapmotor vendió más de 17.000 unidades frente a las aproximadamente 1.300 unidades del mismo periodo de 2024. Alcanzó, en el mercado de turismos eléctricos, una cuota superior al 2 por ciento.

En cuanto a Leapmotor, ya dispone de más de 800 puntos de venta y servicio en Europa, duplicando el tamaño de la red con respecto a 2024. De ellos, en España son 65, con el objetivo de sumar 15 más antes de finales de año.Este crecimiento debe permitir a Leapmotor reforzar la comodidad de los clientes al aprovechar la amplia red minorista y de servicios de Stellantis en Europa, lo que garantiza que la mayoría puedan acceder a la venta y al servicio posventa en menos de 25 minutos en automóvil.

Con la base industrial y comercial con que cuenta, los lanzamientos previstos y el respaldo de Stellantis, Leapmotor parece posicionada para sumar en Europa muy por encima del 10 por ciento de las más de un millón de unidades que prevé vender a nivel global en 2026.