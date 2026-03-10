Las versiones híbridas de los Mitsubishi ASX y Grandis estrenan el acabado Motion

El acabado Motion llega a los Mitsubishi ASX y Grandis con el sistema de propulsión híbrido de 160 CV, el único de este tipo del que disponen ambos una vez que éste sustituyó al anterior de 140 CV basado en un motor de 1,6 litros de gasolina de inyección indirecta y que, además, tenía una batería de menor capacidad: 1,2 kWh.

Los nuevos 180 HEV recurren a un cuatro cilindros de 1,8 litros de inyección directa y más potente, ya que en lugar de 94 CV como su antecesor alcanza los 110 CV. Este trabaja conjuntamente, como ya ocurría antes, con un motor eléctrico de 50 CV (36 kW) vinculado a la tracción y otro, en este caso de 20 CV (15 kW) cuya misión prioritaria es la generación de electricidad y trabajar como motor de arranque del térmico. En este caso, adicionalmente, la batería es de 1,4 kWh.

El acabado Motion permite rebajar el precio respecto al Kaiteki en el caso del ASX casi 2.000 euros -6.300 si nos fijamos en el Kaiteki+-, de forma similar, por tanto, a lo que ocurre con el Grandis.

Su equipamiento incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10,4” y un cuadro de instrumentos con otra de 7", además de faros delanteros con todas las funciones con leds y retrovisores exteriores calefactables.

También incluye una cámara de visión trasera que trabaja en combinación los sensores de aparcamiento posteriores, el sistema de mitigación de colisión frontal y el frenado multicolisión. Otras ayudas a la conducción son la alerta y el asistente de mantenimiento de carril, el control de velocidad de crucero con limitador, la monitorización de la atención del conductor o la activación automática de luces largas, entre otros elementos.

Ambos modelos tienen una garantía de ocho años o 160.000 km, lo que primero ocurra, que también protege la batería de tracción y se estas versiones se convierten así en las más asequibles de los dos para quienes quieran acceder a la etiqueta Eco.