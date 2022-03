Fabio Quartararo: "Tenemos una buena base en Mandalika"

El campeón del mundo de MotoGP, el francés Fabio Quartararo, quiere centrarse en la segunda prueba del campeonato que se disputa este fin de semana en Indonesia y dar carpetazo a la carrera inaugural, en la que fue noveno y se quejó de falta de velocidad de su Yamaha.

El 'Diablo' tiene los cinco sentidos puestos en el circuito de Mandalika, donde hace un mes estuvo a un gran nivel siendo el segundo de los test oficiales a una centésima de Pol Espargaró. El trazado indonesio se amolda más al estilo de la Yamaha, Fabio lo sabe y es consciente de que puede remontar.

"Me siento bien y listo. Hicimos un buen trabajo aquí durante la prueba de invierno. Trabajamos mucho y completamos muchas vueltas, así que haremos un buen uso de eso. No quiero extenderme en lo que pasó en Qatar, también porque sé que tenemos un buen punto de partida para este fin de semana. Me enfocaré al 100 por 100 en obtener un buen resultado. Nuestro ritmo fue bueno aquí durante la prueba, pero muchos de nuestros rivales también fueron rápidos, por lo que cada detalle y cada fracción de segundo contarán".

Su compañero de equipo, Franco Morbidelli, decimoprimero en Qatar, también confía en mejorar en esta segunda cita mundialista. "El test nos dio pistas de qué podemos usar a nuestro favor. Progresamos mucho durante esos tres días y entendemos bien cómo podemos aprovechar al máximo nuestro paquete para sacar todo nuestro potencial. A juzgar por nuestra visita anterior, las condiciones de la pista mejorarán. Sabemos que especialmente el sector 2 puede ser complicado, por lo que trabajaremos para lograr que el equilibrio de la moto para que se adapte a este circuito".