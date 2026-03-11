Gran actuación de Peyo Competición en la Cronometrada Villa de Posadas

Magnífica actuación de los pilotos de Peyo Competición, los jerezanos Amador Jaén y Alberto García, en la III Cronometrada Villa de Posadas, prueba organizada por la Escudería Malena Trata de Arrancarlo y encargada de abrir el Campeonato de Andalucía de Cronometradas, disputada en la localidad cordobesa de Posadas.

En el caso del veterano piloto Amador Jaén, el resultado puede calificarse de espectacular. El jerezano finalizó 2º Scratch, a tan solo 36 milésimas del piloto local Javier Vázquez, que competía con un Clio Rally R5. Además, Jaén logró marcar el mejor tiempo absoluto de la jornada.

Jaén y su histórico Renault 5 GT Turbo se adaptaron rápidamente al exigente y rápido trazado del tramo de Posadas. Desde las mangas de entrenamientos ya se pudieron ver tiempos muy competitivos, que el piloto jerezano consiguió rebajar de forma espectacular en las dos últimas mangas de carrera. Durante toda la jornada, el vehículo se mostró muy competitivo y sin el más mínimo problema mecánico.

Por su parte, el otro piloto de Peyo Competición, Alberto García, debutaba en esta prueba al volante de un Car Cross cedido por el actual campeón de la especialidad, Javier Avilés. El piloto cumplió perfectamente el guión previsto por el equipo: terminar la prueba sin incidencias, ganar experiencia y disfrutar de la jornada. Objetivo cumplido, logrando además un meritorio 3º puesto Scratch.

Tras la prueba, Amador Jaén comentaba que “si soy sincero, no esperaba este magnífico resultado en una carrera que hacíamos por primera vez. Poder luchar por la victoria con los rápidos pilotos cordobeses y quedarnos a solo 36 milésimas del triunfo absoluto nos sabe a gloria bendita. El Soplillo se ha portado como un verdadero campeón y, una vez más, mi equipo ha realizado un trabajo magnífico, con Alberto García (padre) a la cabeza. Empezamos la temporada con muy buen sabor de boca y ya pensamos en la querida Subida a Algar, donde llegamos muy motivados”.

Por su parte, Alberto García también explicaba que "ha sido una experiencia muy bonita gracias a mi gran amigo Javier Avilés. Hemos corrido lo que hemos podido, sin asumir riesgos innecesarios. El objetivo principal era llevar el Car Cross a meta y divertirnos, dejando el resultado deportivo en un segundo plano. Siempre gusta ganar, como a todos, pero para ser la primera vez que pilotaba un coche de estas características nos lo hemos pasado muy bien. Quizás en el futuro podamos repetir con más experiencia”.

Finalmente, los pilotos jerezanos quisieron agradecer el magnífico trato recibido por parte de la organización, así como la ayuda de Javier Avilés y de los amigos de Panceta Racing, que facilitaron enormemente su participación durante todo el fin de semana. Tampoco quisieron olvidarse del apoyo constante de la afición andaluza.

