El aceite de oliva español, el producto más vulnerable ante el posible embargo de EEUU

El aceite de oliva es el producto español más vulnerable ante la amenaza de embargo comercial anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Este producto agrícola encabeza las ventas de España al mercado norteamericano, con una factura de 732,7 millones de euros en 2025, lo que lo convierte en el bien más expuesto a las posibles restricciones comerciales que ha planteado la Casa Blanca tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases militares en operaciones contra Irán.

La tensión diplomática entre ambos países ha escalado después de que España denegase el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones militares estadounidenses. Como respuesta, Trump ha asegurado este martes: "Vamos a cortar todo comercio con España", utilizando términos como embargo y afirmando que Estados Unidos no necesita nada del país europeo. Sin embargo, no ha quedado claro si las restricciones afectarían únicamente a las exportaciones españolas o también a las importaciones desde Estados Unidos, lo que tendría implicaciones económicas en ambas direcciones.

El déficit comercial de España con EEUU ha aumentado un 34,4% durante 2025, alcanzando los 13.458,4 millones de euros, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Este incremento se explica por la caída de las exportaciones españolas y el simultáneo aumento de las importaciones, especialmente de gas natural licuado, cuya compra se ha disparado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Caída de las exportaciones españolas a Estados Unidos

Las exportaciones desde España al mercado estadounidense alcanzaron 16.716,2 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 8% respecto al ejercicio anterior. El aceite de oliva, aunque se vendió en mayor volumen que en 2024, experimentó una reducción en su facturación, pasando de 1.013 millones a 732,7 millones de euros. Esta aparente paradoja se explica por el precio del aceite de oliva, que se ha abaratado un 31,6% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Otros sectores también han registrado descensos significativos en las ventas a EEUU. Las exportaciones de aceites de petróleo o de minerales, dentro del apartado de combustibles, cayeron de 1.004 millones a 715,2 millones de euros. El vino español, otro de los productos emblemáticos del país, también sufrió un retroceso, pasando de 335 millones a 288,3 millones de euros. Los componentes de vehículos experimentaron igualmente un descenso, de 249 millones a 205 millones de euros, en un contexto marcado por la aplicación de aranceles estadounidenses a productos europeos.

Aumento de las importaciones desde territorio estadounidense

En sentido contrario, las importaciones españolas desde Estados Unidos crecieron un 7%, hasta alcanzar los 30.174,7 millones de euros. El principal protagonista de este incremento ha sido el gas natural licuado, cuya factura se ha duplicado en el último año, pasando de 2.010 millones a 4.210,4 millones de euros. Este aumento responde a la necesidad europea de buscar alternativas al gas ruso tras el conflicto en Ucrania.

Los productos farmacéuticos también aumentaron su presencia en las importaciones españolas, pasando de 6.259 millones a 6.730 millones de euros. Las máquinas y aparatos mecánicos representaron otro capítulo relevante, incrementándose de 2.443 millones a 2.740 millones de euros. Estos datos reflejan la dependencia tecnológica y energética de España respecto al mercado estadounidense en sectores estratégicos.

¿Qué es el aceite de oliva y por qué es tan importante para España?

El aceite de oliva es un producto alimentario obtenido del fruto del olivo, el árbol mediterráneo por excelencia. España es el primer productor mundial de aceite de oliva, concentrando aproximadamente el 50% de la producción global, principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Este producto no solo representa un pilar fundamental de la dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sino que constituye además un sector económico estratégico para el país.

La industria oleícola española emplea a miles de personas y genera importantes ingresos por exportaciones a todo el mundo. Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales mercados de destino para el aceite de oliva español, representando una parte significativa de las ventas internacionales del sector. La calidad del producto español, junto con la creciente conciencia sobre alimentación saludable en Norteamérica, ha impulsado su demanda en las últimas décadas.

Impacto potencial del embargo en el sector oleícola

Un eventual embargo comercial estadounidense tendría consecuencias directas e inmediatas para el sector oleícola español. Con 732,7 millones de euros en juego, miles de productores, cooperativas y empresas exportadoras podrían verse afectadas. Las regiones productoras del sur de España, que dependen económicamente de este cultivo, experimentarían un duro golpe si se cerrara el mercado estadounidense.

La situación resulta especialmente delicada considerando que el precio del aceite de oliva ya ha caído significativamente en el último año. Un cierre del mercado estadounidense obligaría a los productores españoles a buscar mercados alternativos o a reducir aún más los precios para colocar el producto en otros destinos, lo que podría comprometer la rentabilidad del sector.

¿Qué otros productos españoles se verían afectados por un embargo?

Además del aceite de oliva, otros productos españoles de exportación podrían sufrir las consecuencias de un embargo comercial. El vino español, con 288,3 millones de euros en ventas a Estados Unidos durante 2025, representa el segundo producto agrícola más vulnerable. La industria vinícola, especialmente importante en regiones como La Rioja, Ribera del Duero o Cataluña, perdería uno de sus mercados más rentables y en expansión.

Los derivados del petróleo y combustibles, que generaron 715,2 millones de euros en exportaciones, también se verían afectados. Los componentes de vehículos y la industria auxiliar del automóvil, con ventas de 205 millones de euros, sufrirían igualmente el impacto, en un momento en que el sector automovilístico europeo atraviesa ya dificultades por la transición hacia la movilidad eléctrica y la competencia asiática.

¿Cómo afectaría el embargo a las importaciones españolas?

Si el embargo fuera bidireccional, España también tendría que buscar proveedores alternativos de gas natural, un recurso estratégico del que Estados Unidos se ha convertido en proveedor principal tras la crisis energética europea. Con una factura de 4.210,4 millones de euros en 2025, el gas estadounidense representa una parte fundamental del abastecimiento energético español, y su sustitución no sería inmediata ni sencilla.

Los productos farmacéuticos estadounidenses, valorados en 6.730 millones de euros, constituyen otro elemento crítico. La dependencia de medicamentos y principios activos procedentes de Estados Unidos plantearía desafíos importantes para el sistema sanitario español. Las máquinas y aparatos mecánicos, con 2.740 millones de euros en importaciones, representan tecnología industrial que tampoco podría reemplazarse fácilmente en el corto plazo.

Contexto de tensión comercial y arancelaria

El anuncio de Trump se produce en un contexto de creciente tensión comercial entre Estados Unidos y Europa. Durante 2025 ya comenzaron a aplicarse aranceles estadounidenses a diversos productos europeos, lo que contribuyó a la caída del 8% en las exportaciones españolas. Esta política proteccionista ha generado preocupación en Bruselas y en las capitales europeas sobre una posible escalada de medidas restrictivas.

La Unión Europea ha advertido en repetidas ocasiones que respondería con contramedidas si Estados Unidos impone barreras comerciales injustificadas. Un embargo específico contra España podría interpretarse como un ataque al mercado único europeo y desencadenar represalias coordinadas desde Bruselas, lo que agravaría la situación y podría derivar en una guerra comercial de consecuencias imprevisibles para ambas economías.