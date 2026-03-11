La Agencia Internacional de la Energía liberará 400 millones de barriles de reservas de petróleo

Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado "por unanimidad" la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia", ha anunciado este miércoles el director de la AIE, Fatih Birol.

Con la liberación de estos 400 millones de barriles de petróleo, más del doble de la anterior intervención récord de la agencia al comienzo de la guerra de Ucrania, cuando liberó 182 millones de barriles de crudo, pretende compensar el suministro que se perdió debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

No obstante, a pesar de destacar la importancia de la medida anunciada para aliviar los impactos inmediatos de la perturbación en los mercados, Birol ha subrayado que lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas "es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz".