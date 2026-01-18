Alemania retira sus soldados de Groenlandia un día después de la amenaza arancelaria de Trump

Un equipo de 15 soldados alemanes ha abandonado Groenlandia este domingo en dirección a Copenhague tras cumplir con su misión exploratoria, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los países europeos que enviaron militares a la isla ártica.

"La exploración se ha terminado como estaba planeada y ahora se analizarán los resultados en Alemania", dijo el jefe del comando, quien insistió en que la misión no ha sido interrumpida.

El equipo alemán había llegado a Groenlandia apenas el sábado por la noche con el objetivo, según el Ministerio de Defensa, de explorar qué aporte podía hacer Alemania para mejorar la seguridad de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN, en medio de las presiones de Trump para anexionarse el territorio.

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, dijo que Berlín "ha tomado nota" del anuncio de Trump y que coordinará su reacción con los socios europeos. "El Gobierno alemán ha tomado nota de lo expresado por el presidente de EEUU. El Gobierno está en estrecho contacto con los socios europeos. En su momento decidiremos sobre las sanciones adecuadas", señaló en su cuenta de X.

Hasta el momento, ni el canciller, Friedrich Merz, ni ninguno de sus ministros se ha pronunciado públicamente sobre la amenaza arancelaria.

De parte de la empresa privada sí ha habido reacciones. El presidente de la Patronal, Dirk Jandura, declaró al periódico Handelsblatt que si se permite que los aranceles se conviertan en un arma política al final solo habrá perdedores.

El director del Instituto de Estudios Económicos de Berlín, Marcel Fratzscher, dijo que era hora de que la UE y Alemania fortalezcan las cooperaciones globales con China y otros socios para hacer frente a Trump. "Europa ha cedido permanentemente ante Trump en el conflicto comercial en lugar de defender sus propios intereses y el multilateralismo. El error se paga ahora porque Trump ha visto la debilidad de Europa", señaló al Handelsblatt.

Se calcula que nuevos aranceles del 25 por ciento, como amenaza Trump para junio si no logra comprar Groenlandia, podrían costarle a Alemania un 0,2 por ciento de su PIB.