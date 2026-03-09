El análisis de un vídeo revela que fue un misil estadounidense el que impactó contra la escuela iraní de Minab

Un análisis exhaustivo realizado por varios expertos estadounidenses sobre un vídeo ha concluido que fue un misil de crucero Tomahawk de Estados Unidos el que impactó cerca de una escuela infantil en Minab, Irán, causando la muerte de aproximadamente 180 personas, la mayoría niñas. El ataque se produjo el pasado 28 de febrero, primer día de la ofensiva militar contra territorio iraní lanzada conjuntamente por Washington y Tel Aviv. El vídeo, difundido por la agencia iraní Mehr y verificado por medios estadounidenses, ha generado un intenso debate sobre la legalidad del ataque y las posibles consecuencias jurídicas.

Las imágenes muestran cómo un misil Tomahawk impacta directamente sobre una base naval de la Guardia Revolucionaria iraní situada junto al centro escolar Shajarah Tayyebeh en la ciudad sureña de Minab. Tanto The New York Times como The Washington Post recurrieron a expertos militares y periodistas de investigación de Bellingcat para verificar la autenticidad del material audiovisual y geolocalizarlo. El análisis confirma que el Ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto actual que dispone y utiliza misiles de crucero Tomahawk, según recuerda el diario neoyorquino en su publicación de este lunes.

Aunque el vídeo no capta el momento exacto en que un proyectil alcanza la escuela, sí muestra una columna de humo ascendiendo desde el edificio educativo, muy próximo a las instalaciones militares iraníes. La investigación previa del New York Times, basada en imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y otros vídeos verificados, indicó que el edificio donde funcionaba la escuela fue alcanzado por un ataque de precisión que se produjo simultáneamente con los bombardeos contra la base naval.

Separación física entre la base militar y el centro educativo

Las imágenes de satélite analizadas por el rotativo estadounidense revelan que, hasta mediados de la década pasada, el edificio que albergaba la escuela Shajarah Tayyebeh formaba parte del complejo de la base militar iraní. Sin embargo, para septiembre de 2016, el recinto escolar había sido excluido físicamente de las instalaciones navales mediante la construcción de un muro que separaba ambos espacios. Esta separación física resulta crucial para determinar si el ataque puede considerarse un error de inteligencia o un acto deliberado contra infraestructura civil.

La distinción entre objetivos militares y civiles es fundamental en el derecho internacional humanitario. Durante al menos ocho años antes del ataque, la escuela funcionaba como una instalación educativa completamente independiente de la base militar, aunque su proximidad geográfica evidentemente jugó un papel en la tragedia. Expertos en derecho internacional consultados por diversos medios señalan que esta separación documentada podría ser determinante en una eventual investigación sobre crímenes de guerra.

Reacciones oficiales y calificación del ataque

El Pentágono ha asegurado que está llevando a cabo una investigación sobre el ataque a la escuela, aunque no ha proporcionado un calendario ni detalles sobre el alcance de dicha pesquisa. Mientras tanto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas y la organización Human Rights Watch han calificado el bombardeo de posible "crimen de guerra", una categorización legal que podría tener consecuencias jurídicas internacionales para los responsables de planificar y ejecutar el ataque.

El Gobierno iraní, por su parte, ha tachado lo ocurrido de "acto bárbaro" y ha presentado formalmente una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades de Teherán han solicitado una investigación internacional independiente y han advertido de que tomarán todas las medidas necesarias para proteger a su población civil. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha adoptado una postura diferente al culpar, sin aportar pruebas, a Irán de lo ocurrido, asegurando que son "muy imprecisos" en sus ataques, una declaración que ha sido interpretada por analistas como un intento de desviar la responsabilidad.

Características del misil 'Tomahawk'

El análisis del vídeo llevado a cabo por The New York Times concluye que el misil Tomahawk visible en las imágenes impactó en un edificio descrito como una clínica médica dentro de la base naval iraní. Los misiles Tomahawk son misiles de crucero guiados de largo alcance que se programan con un plan de vuelo específico antes del lanzamiento y se dirigen por sí mismos hacia sus objetivos, que golpean con precisión mediante sistemas de navegación GPS y guía inercial avanzada.

Cuando la cámara se desplaza hacia la derecha en el vídeo, pueden observarse grandes columnas de polvo y humo saliendo de la zona alrededor de la escuela primaria, lo que apunta a que el centro educativo fue alcanzado poco antes del ataque a la base naval. Esta secuencia temporal encaja con la cronología de los ataques recopilada por el periódico estadounidense mediante el análisis de metadatos y testimonios de residentes locales. La precisión de estos sistemas de armamento hace aún más cuestionable cómo pudo producirse un error de tal magnitud.

Balance de víctimas del conflicto

Según las cifras oficiales proporcionadas por Irán, la guerra ha dejado ya más de 1.300 civiles muertos en su territorio desde el inicio de las hostilidades. Esta cifra no incluye las bajas militares, que las autoridades iraníes no han desglosado públicamente. Por su parte, Israel y Estados Unidos acumulan diez y siete bajas respectivamente, todas ellas de personal militar según los comunicados oficiales de ambos gobiernos.

Las autoridades del Líbano elevaron el domingo la cifra de fallecidos por los ataques de Israel en su territorio a casi 400 personas, en lo que constituye una expansión del conflicto más allá de las fronteras iraníes. La escalada bélica ha generado preocupación internacional sobre la posibilidad de que otros países de la región se vean arrastrados a la confrontación, especialmente tras los ataques en territorio libanés y las tensiones crecientes en toda la zona.