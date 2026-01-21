El asesino confeso del ex mandatario japonés Shinzo Abe es condenado a cadena perpetua

Tetsuya Yamagami, el hombre que mató con una pistola casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, un crimen que conmocionó al archipiélago y destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la polémica Iglesia de la Unificación, o secta Moon.

"El crimen de esperar la oportunidad para apuntar con un arma a la víctima es despreciable y extremadamente malicioso" y "está claro que utilizar una pistola en una multitud es un crimen muy peligroso", concluyó el presidente del Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón), el juez Shinichi Tanaka, al dictar sentencia, según la cadena de televisión nipona NHK.

La sentencia del tribunal, que Yamagami recibió cabizbajo y con las manos entrelazadas según NHK, se corresponde con la petición de la Fiscalía de cadena perpetua por asesinar durante un acto electoral al primer ministro nipón más longevo en el Japón democrático, con mandatos entre 2006 y 2007, y 2012 y 2020.

Y es que la incógnita en torno al resultado del juicio que arrancó el pasado octubre, más de tres años después del suceso, se centraba en la gravedad de la sentencia, después de que el condenado se declarara culpable de los cargos principales.

La defensa de Yamagami había pedido no más de 20 años de prisión, al argumentar que su "trágica" infancia lo motivó a matar a Abe debido a los vínculos del político con la Iglesia de la Unificación. Un controvertido grupo religioso responsable, según el condenado, de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota.

"Lamentamos que no se hayan aceptado nuestras reclamaciones" de una sentencia menor, afirmaron los abogados de Yamagami en declaraciones recogidas por el diario japonés Asahi, que no descartaron apelar el veredicto.

Un "punto de inflexión" para la viuda

Akie Abe, la viuda del ex primer ministro, afirmó que la sentencia de este miércoles supone el fin de "los largos días" desde la repentina muerte de su esposo. La viuda expresó además su deseo de que el condenado "reconozca lo que ha hecho y expíe el crimen de quitarle la vida a mi esposo", y prometió seguir "mirando hacia delante" y vivir "cada día al máximo".

Akie llegó a asistir el pasado diciembre a una vista del juicio, aunque no se acogió a su derecho a interrogar a Yamagami en virtud a un sistema que permite a víctimas o familiares cuestionar a los acusados en casos graves.

Abe fue asesinado en Nara durante un acto electoral, y el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara, hizo por su parte un llamamiento a garantizar la seguridad durante las elecciones.

"Las elecciones son la base de la democracia, y es necesario que la campaña no se vea obstaculizada por la violencia y que la seguridad ciudadana esté debidamente protegida", dijo, mientras el país se dispone a celebrar unas elecciones generales anticipadas el 8 de febrero.

Escrutinio de la 'secta Moon'

Además de conmocionar al mundo, el crimen destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con la Iglesia de la Unificación.

La motivación del asesino para cometer el crimen fue denunciar los supuestos vínculos del ex mandatario con el grupo religioso, y alegar que la secta llevó a su familia a la bancarrota.

El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Fundada por el fallecido reverendo Sun Myung Moon en 1954 en Corea del Sur, donde es objeto de un creciente escrutinio por sus donaciones a políticos, la agrupación es conocida por sus bodas masivas. Entre los puntos que investigó el Gobierno japonés están las ventas espirituales con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la secta Moon como organización religiosa, y el Gobierno de Corea del Sur ha multiplicado en las últimas semanas sus críticas contra el grupo mientras estudia prohibirlo.