Costa contradice a Von der Leyen y defiende un orden internacional basado en normas

Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el lunes que "la Unión Europea no puede convertirse en el garante de un viejo orden mundial que ya no existe", el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se ha desmarcado de esta afirmación y ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global en donde, según ha afirmado, Estados Unidos "desafía el orden internacional".

En su intervención ante la conferencia de embajadores ante la UE, el mismo foro ante el que habló la política alemana la víspera, Costa ha apostado por “una política exterior multidimensional, colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional".

"Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al Derecho internacional", ha proclamado el político portugués, quien insistió en que la "misión" de la UE es defender un orden internacional basado en las reglas, ante los desafíos que plantean China, Estados Unidos y Rusia.

"Una realidad en que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas. En esta nueva realidad, ¿cuál debería ser la misión de la Unión Europea? En primer lugar, debemos defender el orden internacional basado en normas", declaró Costa.

"Es vital que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores e intereses", ha insistido el presidente del Consejo Europeo. "En tiempos como estos, los valores y la confianza son los fundamentos de nuestra influencia. Eso es lo que nos hace poderosos", ha remachado.

"No se deben aceptar las violaciones del Derecho internacional, ya sea en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África, Gaza u Oriente Próximo. No se deben tolerar las violaciones de los derechos humanos, ya sea en Irán, Sudán o Afganistán", agregó.

Costa abogó por una "política exterior multidimensional, colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional".

Se refirió en concreto a que la ONU "debe reformarse pero no puede ser sustituida", y a que "debe seguir siendo la piedra angular del sistema multilateral".

En la misma conferencia, la presidenta de la Comisión Europea había pedido el lunes replantear las Naciones Unidas y, aunque consideró necesario un sistema de gobernanza mundial basado en normas, dijo que "cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes", hay que encontrar "formas creativas de resolver las crisis más graves".

Diplomacia frente a bombas

"En tiempos de polarización y fragmentación en el mundo, la visión global de Europa es un verdadero activo estratégico", indicó Costa, que mencionó como "claro ejemplo de autonomía y firme solidaridad europeas" la "rápida respuesta" de Grecia, Francia, Italia y España con el envío de fuerzas militares para proteger Chipre.

En la crisis de Irán, llamó a "todas las partes a que actúen con la máxima moderación y vuelvan a la mesa de negociaciones", y dejó claro que "la libertad y los derechos humanos no se pueden conseguir con bombas" y que "solo el Derecho internacional los defiende".

Además, consideró que Rusia se está beneficiando del desvío de capacidades militares a ese conflicto que, de otro modo, "podrían haberse enviado para apoyar a Ucrania".