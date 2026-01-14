Delcy Rodríguez anuncia más liberaciones y "un nuevo momento político" en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que “se mantiene abierto” el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de personas” y anunció que “Venezuela se abre a un nuevo momento político”.

Rodríguez, que cifró en 406 los excarcelados, sostuvo que “no ha culminado aún” el “proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad” que, dijo, se inició en diciembre, cuando, hubo “194 excarcelaciones”.

La líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que “están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia”. “El objetivo es abrir espacios políticos, (...) el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica”, expresó.

Este miércoles, más de una docena de periodistas fueron excarcelados, según organizaciones de la prensa.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, asegura que sólo pudo confirmar 72 excarcelaciones.