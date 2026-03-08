Galería gráfica: Entre el dolor, los israelíes víctimas de Irán defienden una "guerra justificada"

Un edificio en el centro de Tel Aviv y una sinagoga de Beith Shemesh -a 30 kilómetros de Jerusalén- han sido los dos únicos lugares golpeados por Irán que han dejado víctimas mortales en suelo israelí hasta el momento.

En ellos, más allá del dolor de velar a sus diez fallecidos, o precisamente por eso, los vecinos han reforzado su discurso y aseguran que "no hay otra opción" que continuar con esta "guerra justificada".

Salvando que una es una zona residencial urbanita y otra un barrio a las afueras, la estampa en ambos lugares tiene en común que, tras los ataques de Teherán, las autoridades siguieron el mismo procedimiento: vallar el perímetro de la zona afectada e inundarla de decenas de banderas de Israel.

El discurso de sus vecinos es muy parecido y expresiones como "eliminar la amenaza", usada constantemente por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu en referencia al régimen de los ayatolás iraníes, aparece en cada respuesta de sus residentes.

"Deja víctimas, es peligroso y agotador, pero en los últimos 2 o 3 años hemos aprendido que cuando un enemigo dice que quiere matarte, de verdad va a por ello (...). Así que es una guerra justificada, nos tenemos que proteger y demostrar que con nosotros no se juega", afirma Dotán a EFE, frente al lugar atacado por Irán en Tel Aviv.