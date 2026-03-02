Israel bombardea el Líbano tras la entrada de Hizbulá en el conflicto de Irán

Israel ha lanzado una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut y el sur del Líbano durante la madrugada de este lunes, tras el ataque perpetrado por el grupo chií libanés Hizbulá contra instalaciones militares en el norte del Estado judío. La acción supone la primera ruptura del alto el fuego acordado entre ambas partes a finales de 2024, en medio de la escalada bélica regional derivada del conflicto con Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que registraron varios misiles lanzados desde territorio libanés poco después de la medianoche, activando alertas en diversas zonas del norte del país. Según el comunicado militar difundido en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea interceptó un proyectil que cruzó desde el Líbano, mientras otros cayeron en zonas abiertas sin reportarse daños ni víctimas inicialmente. Hizbulá reivindicó posteriormente los ataques mediante un comunicado recogido por medios como Al Jazeera, en el que argumentó que la acción buscaba vengar al máximo líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado durante la campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses del sábado.

El extrarradio capitalino libanés conocido como Dahye fue objeto de numerosos impactos que provocaron grandes columnas de humo, mientras el sonido de las explosiones resonaba por buena parte de Beirut, según pudo constatar la agencia EFE. El Ejército israelí calificó su respuesta como un "ataque selectivo" contra altos mandos de Hizbulá en el área de Beirut, además de alcanzar a otro responsable "clave" del movimiento en la región sur del país. Las autoridades militares israelíes aseguraron estar respondiendo de forma "vigorosa" con bombardeos dirigidos contra "la organización terrorista Hizbulá en todo el Líbano", a quien acusaron de "operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní".

Balance provisional de víctimas mortales y heridos

Al menos 31 personas han muerto y otras 149 han resultado heridas en la oleada de bombardeos israelíes, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino del Dahye, mientras que los restantes 11 muertos y 58 heridos tuvieron lugar en la región meridional del país. La oficina alertó de que este es solo un balance "preliminar", por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas conforme avancen las labores de rescate.

Éxodo masivo y colapso de carreteras

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano ha informado de un "gran éxodo" de personas tanto desde el extrarradio capitalino como desde la región meridional del país, ambas alcanzadas por los ataques en medio de la noche. Las carreteras para entrar a Beirut desde el sur permanecen colapsadas debido al gran número de vehículos en circulación, según pudo constatar EFE. Tras los primeros bombardeos, el Ejército de Israel ordenó la evacuación de 53 pueblos y ciudades del sur del Líbano, anticipando nuevos ataques contra Hizbulá.

La estampa recuerda al inicio de la guerra abierta con Israel a finales de septiembre de 2024, cuando alrededor de 1,2 millones de personas abandonaron en cuestión de días sus hogares, principalmente en el suburbio beirutí del Dahye, el sur del Líbano y el oriental Valle de la Bekaa. Aquella huida supuso la mayor crisis de desplazados en la historia del pequeño país mediterráneo, según las autoridades locales.

El primer ministro libanés califica el ataque de "irresponsable"

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha calificado de "irresponsable" el ataque lanzado por Hizbulá contra el norte de Israel y prometió no permitir que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto. "Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión", ha denunciado en su cuenta de X.

"No permitiremos que el país sea arrastrado a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para capturar a los autores, y proteger a la gente libanesa", ha agregado el dirigente. El Gobierno libanés llevaba días buscando garantías de que el movimiento chií, aliado de Teherán, no se involucraría en caso de que Estados Unidos atacara Irán. Sin embargo, Hizbulá ya había indicado antes del inicio de los bombardeos que cualquier ataque contra Jameneí, también un importante líder religioso para los chiíes del mundo, constituía una línea roja.

Israel anuncia días de combate prolongado

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha asegurado que los ataques contra Hizbulá durarán días. "No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan", declaró tras una evaluación de los bombardeos. Zamir ha mencionado la necesidad de mantener una "ofensiva sostenida, operando en oleadas continuas y aprovechando de forma constante las oportunidades". Las FDI han asegurado estar preparadas para este escenario como parte de las operaciones dentro del marco de la operación Rugido del León, nombre con el que bautizaron el ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán.

Contexto del conflicto con Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque coordinado contra Irán que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares, dejando un saldo total de más de 200 víctimas mortales. Desde ese momento, los ataques israelíes contra la república islámica no han cesado. Por su parte, Irán ha bombardeado Israel provocando nueve muertos, así como los países aliados de Estados Unidos en la región donde Washington mantiene bases militares, como Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde también dejaron tres víctimas mortales.

Un nuevo ataque de Irán contra Israel dejó varios heridos la noche del domingo, aunque la cifra de afectados varía según los distintos servicios de emergencia y oscila entre cinco y siete personas. El misil iraní cayó sobre una carretera en el área de Jerusalén, mientras que otro impactó contra una zona comercial en el área metropolitana de Tel Aviv. Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra "el corazón de Teherán". Múltiples medios iraníes, como la agencia Fars o la agencia Tasnim, reportaron varias explosiones a lo largo de toda la noche en la capital.

Trump predice más bajas estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo en un vídeo publicado en su cuenta de Truth Social que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación. "Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas", declaró.

Trump instó además a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad. "Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", aseguró. Horas después, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó que la república islámica no negociará con Estados Unidos.

Reino Unido cede bases para operaciones defensivas

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en un mensaje de vídeo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes. Starmer desmintió así a quienes aseguraron que el Reino Unido había negado el uso de esas bases a la aviación estadounidense. Apenas una hora después de este anuncio, la base de Akrotiri que el ejército británico tiene en Limassol, Chipre, fue atacada por un supuesto dron, informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido. No se tiene constancia de víctimas hasta el momento.