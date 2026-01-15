Macron justifica la multiplicación del gasto militar francés: "Tenemos que ser temidos"

El presidente francés, Emmanuel Macron, pasa revista a las tropas durante su visita a la base militar de Istres.

El presidente francés, Emmanuel Macron, justificó este jueves el incremento del gasto militar, que se multiplicará por dos en sus diez años en el Elíseo, por la "aceleración de la amenaza" y la necesidad "de ser temidos" en una situación internacional "difícil".

"La aceleración de peligros exige acelerar el esfuerzo de defensa. Para ser libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos", dijo Macron en el discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base militar de Istres, al sureste del país.

El jefe del Estado francés anunció en ese contexto una aceleración del rearme con una inversión adicional de 36.000 millones de euros para 2030 en las Fuerzas Armadas, lo que también incluye el espacio, según precisó.

"Nuestras ambiciones espaciales se verán reforzadas, ya sean civiles o militares", en colaboración con los socios europeos, señaló Macron, al avanzar también la celebración de una cumbre dedicada a este tema en los próximos meses.

Sin mencionar explícitamente a Groenlandia, Macron instó a que los militares realicen esfuerzos para ser "contundentes en este mundo brutal", ya que "todos los esfuerzos contribuyen a que estemos preparados, a la altura de los peligros", añadió.

Y recordó que fue precisamente en el mismo escenario de la base aérea de Istres, sede del arsenal nuclear del país, a 60 kilómetros de Marsella, cuando en 2017 anunció su decisión de aumentar el gasto de defensa de Francia al 2% del PIB para 2025, objetivo que ya se ha cumplido.

La Ley de Programación Militar (LPM), aprobada en julio de 2023, asigna 413.000 millones de euros a las Fuerzas Armadas entre 2024 y 2030. Sin embargo, "ante un mundo cada vez más brutal", Macron solicitó 3.500 millones de euros adicionales en 2026, pendientes de que se aprueben los presupuestos para este año, y 3.000 millones en 2027.

Con esta trayectoria, el presupuesto de defensa casi se habrá duplicado durante los dos mandatos de Emmanuel Macron, alcanzando los 64.000 millones de euros anuales para 2027, en lugar de 2030.

Macron también estableció la restauración del servicio militar voluntario y remunerado como una de sus prioridades para 2026.

Las fuerzas armadas planean alistar a 3.000 efectivos este año (1.800 en el Ejército de Tierra, 600 en la Fuerza Aérea y Espacial, cuya campaña de reclutamiento acaba de comenzar, y 600 en la Armada), 4.000 en 2027, 10.000 en 2030, con el objetivo de alcanzar los 42.500 para 2035.