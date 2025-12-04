Macron pide a Xi pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Francia, Emmanuel Macron, pasan revista a la guarda de honor en Pekín.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves a su par chino, Xi Jinping, a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania y reclamó corregir los desequilibrios económicos entre Pekín y Europa, al advertir de que la creciente asimetría comercial "entraña riesgos" para la estabilidad mundial.

En una declaración conjunta ante la prensa tras su reunión en el Gran Palacio del Pueblo de la capital china, Macron sostuvo que ambos países deben avanzar hacia "una paz robusta y duradera" en Ucrania, y pidió que China apoye "al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas", de cara al invierno.

"El conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el derecho", afirmó el mandatario francés, que remarcó que Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una "responsabilidad particular" en este ámbito.

Xi, por su parte, declaró que China "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y expresó su esperanza de que las partes puedan alcanzar un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".

El presidente chino también prometió que Pekín "seguirá desempeñando un papel constructivo" y reafirmó su oposición a "toda acusación irresponsable y discriminatoria" hacia la posición china.

Pekín mantiene desde el inicio de la invasión una posición ambigua, evitando criticar abiertamente a Moscú, con el que mantiene una estrecha asociación estratégica, e insistiendo en no apoyar el uso de la fuerza ni la violación de la soberanía territorial.

En el plano económico, Macron afirmó que los desequilibrios actuales con China "no son sostenibles" y llamó a una mejor coordinación para evitar riesgos financieros y reforzar una gobernanza económica global "equitativa, sólida y basada en reglas".

También valoró los "éxitos recientes" en cooperación industrial, como las baterías eléctricas, y celebró la voluntad china de "facilitar el acceso al mercado chino para los productos franceses", especialmente los agroalimentarios.

El mandatario chino declaró que ambos Gobiernos trabajarán para ofrecer a las empresas de sus respectivos países "un clima de negocios justo, equitativo, previsible y no discriminatorio", y destacó que el próximo XV Plan Quinquenal chino "ofrecerá importantes oportunidades al mundo".

Durante la ceremonia posterior a la reunión se firmaron 12 acuerdos bilaterales en ámbitos como patrimonio y cultura, educación, investigación científica, aviación y cooperación medioambiental.

Macron subrayó que esta agenda refleja la necesidad de "un diálogo basado en la igualdad y el respeto mutuo", mientras Xi destacó que permitirá "ampliar la cooperación pragmática", incluida la economía verde, la inteligencia artificial y la biomedicina.

En política internacional, ambos mandatarios abordaron además la situación en Oriente Próximo. Xi señaló que China y Francia trabajarán juntos para avanzar hacia "una solución completa, justa y duradera" en la región, y anunció una ayuda de 100 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

La visita de Macron, su cuarta a China como presidente, se produce en un momento de tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea, marcado por la investigación comunitaria sobre los vehículos eléctricos chinos y las advertencias de posibles represalias.

París reclama condiciones de competencia más equitativas y un acceso al mercado chino comparable al que disfrutan las empresas chinas en Europa.