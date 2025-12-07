Netanyahu asegura que la segunda fase de la tregua en Gaza es "inminente"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izq.), y el canciller alemán, Friedrich Merz, tras la rueda de prensa en Jerusalén.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que la segunda fase del plan de "paz" auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza es inminente y consistirá en "el desarme de Hamas y la desmilitarización" del enclave palestino.

"La primera fase casi ha concluido. La segunda es inminente y será difícil, aún más difícil. Supondrá un reto no menos abrumador: el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza", afirmó el mandatario durante su rueda de presa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Tras esta segunda fase, agregó Netanyahu, tendrá lugar una "tercera, que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón".

El canciller alemán expresó la postura "cautelosa" y "esperanzada" de Alemania en referencia a una posible paz duradera en Gaza, e hizo hincapié en la necesidad de no tomar decisiones precipitadas antes de que transcurran estas segunda y tercera fases.

En sus palabras de apertura, Netanyahu alabó la postura de Alemania con respecto a Israel, a pesar de que en los últimos meses su relación diplomática se había tensado por la ofensiva en Gaza, y calificó a la nación europea como "comprometida con la defensa de Israel en sus diferentes formas".

"80 años tras el Holocausto, Israel defiende ahora a Alemania", subrayó el primer ministro israelí.

El canciller, a su vez, declaró que su país no aplicará sanciones o llevará a cabo ningún tipo de boicot contra Israel, afirmando que "no tenemos ningún interés en dañar la cooperación económica y científica" con el país.

"Rendir cuentas"

Sin embargo, Merz declaró que Israel debe "rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares", no sin insistir en recordar "quién inició la agresión: Hamas, al que simplemente no le importa la vida humana ni el derecho internacional".

Además, Merz avisó a Netanyahu de que su país no puede llevar a cabo "ninguna medida" anexionista en el territorio palestino de Cisjordania, a lo que el mandatario israelí le contestó que eso es aún "tema de debate".

A las preguntas sobre un posible viaje diplomático de Netanyahu a Alemania, el canciller afirmó que la opción no se había discutido durante su actual visita.

El mandatario israelí, a su vez, bromeó con los periodistas y afirmó que la razón se debe a la orden de arresto internacional a su persona impuesta por la Corte Penal Internacional (CPI). "La CPI tiene muchas correcciones que hacer sobre sí misma, una de ellas es deshacerse de estas acusaciones ridículas", sentenció Netanyahu.

La visita del canciller Merz a Israel comenzó el sábado con una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras la que también aseguró que Alemania está del lado de Israel, un país que "tiene derecho a defenderse y a existir".

Las relaciones entre Israel y Alemania se tensaron, en parte por la presión de un sector de la sociedad alemana para romper vínculos debido a la ofensiva en Gaza que ha dejado más de 70.000 muertos, cuando en agosto el país europeo impuso restricciones a las exportaciones de armamento a Israel.

Sin embargo, tras la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre en la Franja palestina, Alemania decidió levantar estas medidas de forma efectiva.