El presidente del Foro Económico Mundial deja su puesto por su relación con Epstein

El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

La organización confirmó la partida del ejecutivo, quien perteneció más de ocho años a la misma, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

"El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.

La información fue difundida a través de un comunicado, cuya primera parte corresponde a una declaración de Brende y la segunda a los copresidentes, lo que indica que el anuncio se planeó cuidadosamente.

"Tras una cuidadosa reflexión he decidido dimitir", señala Brende, sobre quien el Foro abrió una investigación interna en torno a su relación con Epstein, con quien mantuvo tres cenas de negocio e intercambio mensajes, según revelan los archivos sobre el caso del criminal sexual hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al respecto, Brende afirmó que no conocía los antecedentes criminales de Epstein, pero ha reconocido que debió informarse mejor.

Según la declaración atribuida a Fink y Hoffmann, la investigación concluyó y permitió determinar que "no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente".

La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein -a la que el primero ha afirmado que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen- tuvo lugar en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.

Brende -quien acumulaba los cargos de único presidente y director ejecutivo de la organización, tras la infortunada salida de su fundador, con quien había compartido ambas responsabilidades entre 2017 y 2025, Klaus Schwab- sostuvo en su despedida que durante los años que estuvo al mando se unieron al Foro Económico Mundial "un número récord de socios" y que la colaboración con "líderes gubernamentales de todo el mundo (fue) como nunca antes".

"Creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", agregó el antiguo político noruego, quien estuvo al frente de varios ministerios en su país antes de entrar en la organización con sede en Ginebra y que organiza la famosa reunión del Foro de Davos, que hace más de una década marca cada inicio de año la agenda internacional.