Con las protestas aplastadas, Irán busca evitar una intervención de Estados Unidos

Con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, mantiene una ajetreada agenda con llamadas con sus homólogos de otros países en los que reitera que una acción estadounidense en suelo iraní podría llevar a Oriente Próximo al caos, a la vez que asegura que su país se defenderá.

Así se hizo saber al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a quien advirtió de que una intervención de Washington "podría crear inestabilidad y caos en la región", informó la agencia IRNA.

A su homólogo saudí, Faisal ben Farhan, Araqchí aseguró que Irán se defenderá de las amenazas externas con "fuerza".

Una advertencia que repitió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, a Gabriel Lüchinger, consejero de Seguridad Nacional de Suiza, país que representa los intereses de Estados Unicos en Teherán y a través del cual intercambian mensajes los dos enemigos.

"Teherán no permanecerá pasivo ante las amenazas de Washington", sostuvo Larijani en una conversación telefónica con Lüchinger, según IRNA.

En una entrevista con la televisión estadounidense Fox, Araqchi se mostró el jueves más diplomático y aseguró que su país "siempre ha buscado negociar".

"La diplomacia es mejor que la guerra", dijo al canal conservador.

Una realidad que en Irán conocen bien tras la guerra de junio en la que Israel bombardeó durante 12 días seguidos instalaciones militares, nucleares y civiles, iraníes en los que murieron unos 30 altos cargos del país persa.

Estados Unidos participó en esa guerra entre Israel e Irán con bombardeos a las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Días después del comienzo de las protestas en Irán el 28 de diciembre, Trump advirtió a Teherán de que no matara a los manifestantes o que de lo contrario recibiría un duro golpe cuando se habían contabilizado siete muertos, cifra que ha aumentado hasta los más de 3.400, según ONGs opositoras, sin que se haya produzca una acción estadounidense.

Más tarde, el presidente estadounidense puso una nueva línea roja y advirtió contra la ejecución de manifestantes a la vez que aseguró que "va ayuda en camino", algo que no explicó qué significa y que ha creado incertidumbre en el país persa.

La República Islámica acusa a mercenarios de Estados Unidos e Israel de provocar actos violentos en unas protestas que, según su versión, fueron pacíficas hasta el 8 de enero, aunque entonces ya se habían contabilizado muertos.

El acceso al internet global continúa cortado por octavo día y solo es posible realizar llamadas internacionales de salida desde el martes en un país que recuperado casi la normalidad y suma cuatro días sin protestas.