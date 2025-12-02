Visita
Antonio Banderas prueba un vino en Jerez de 1728

Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano comenzarán "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos asegura que "entierra es mucho más fácil": "Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado por Marco Rubio y Pete Hegseth.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado por Marco Rubio y Pete Hegseth. / Yuri Gripas / Efe

02 de diciembre 2025 - 20:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

También te puede interesar

Lo último

stats