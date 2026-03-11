Von der Leyen rectifica y asegura ahora que la UE "siempre defenderá" el orden internacional

Dos días después de que defendiera ante el cuerpo diplomático europeo que el bloque "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas y desatara una fuerte polémica en la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rectificado este miércoles y ha aafirmado ante el pleno del Parlamento Europeo que la UE "siempre defenderá" los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional .

"Permítanme señalar algo importante. Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz", ha expuesto en un debate celebrado en Estrasburgo a una semana de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en una cumbre en Bruselas.

De este modo, la conservadora alemana ha asegurado que la Unión tiene un "compromiso inquebrantable" con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho Internacional", principios que son "tan fundamentales como lo fueron en el momento de la fundación" del bloque y que "siempre defenderemos".

Las palabras de Von der Leyen el pasado lunes generaron reacciones tanto en Bruselas como en capitales y, un día después, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se distanció al abogar por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global Estados Unidos "desafía el orden internacional".

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este mismo miércoles de que los "valores de Europa no deberían cambiar" y defendido que la alternativa al orden internacional es el "desorden internacional" que en el pasado condujo a Europa a "dos guerras mundiales".