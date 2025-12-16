Zelenski alerta de que la negociación de paz no puede "recompensar la agresión" de Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este martes ante el Parlamento de Países Bajos de que Rusia exige a Kiev que "ceda" territorio ucraniano que "ni siquiera ha logrado conquistar" militarmente y alertó de que "ni un solo detalle" de las negociaciones de paz debe convertirse en una "recompensa por la agresión".

En un discurso centrado en el diálogo en curso con socios europeos y estadounidenses, Zelenski subrayó que Ucrania participa en "las negociaciones de paz más intensas desde el inicio de la guerra" en 2022, pero dejó claro que no se trata de un diálogo sobre "una pausa ni una solución temporal", sino de una paz "verdadera y duradera" para poner fin de forma definitiva a la guerra rusa contra Ucrania.

El mandatario se refirió a las conversaciones mantenidas este lunes en Berlín, y aseguró que se está trabajando en "documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad", aunque subrayó que "cada detalle importa" y ninguno debe convertirse en una "recompensa para la agresión".

Zelenski acusó al Kremlin de comportarse "como un delincuente profesional convencido de que nunca será atrapado" y rechazó cualquier salida al conflicto que implique políticas que legitimen la agresión rusa. "Si el agresor recibe una recompensa, empieza a creer que la guerra vale la pena. Por eso la justicia debe ser central para poner fin a esta guerra", señaló.

Además, denunció que Rusia mantiene "cerca de un millón" de soldados en territorio ucraniano y, al mismo tiempo, exige a Kiev límites a su soberanía y a su derecho a integrarse en alianzas como la OTAN, y acusó a Moscú de intentar usar el invierno como arma, atacando infraestructuras energéticas, al considerar que "el frío es una de las armas más peligrosas" en la región.

El presidente ucraniano pidió también utilizar los activos rusos congelados en Europa porque "el agresor debe pagar" y argumentó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no cree en las personas, sólo cree en el poder y en el dinero", señalando que Moscú ignora las pérdidas humanas de sus propios soldados, pero "sí cuenta cada dólar y cada euro que pierde".

"En este momento, los líderes europeos tienen sobre la mesa decisiones relativas a los activos rusos. La mayoría de esos activos se encuentra en Europa y pueden, y deben, utilizarse plenamente para defenderse de la propia agresión de Rusia", insistió.

Zelenski insistió en que la rendición de cuentas debe ser central en cualquier salida al conflicto y que "no basta con forzar a Rusia a un acuerdo" ni con que "deje de matar", sino que debe aceptar "que en el mundo hay reglas y que no puede engañar a todo el mundo", por lo que defendió sanciones firmes y la aplicación de la justicia internacional para evitar la impunidad.

En este sentido, agradeció el papel de Países Bajos en el impulso de un tribunal especial para el crimen de agresión y recordó el derribo del vuelo MH17 en 2014 en el este de Ucrania, una tragedia que se cobró la vida de 298 personas, en su mayoría neerlandeses.

"Eso no puede olvidarse", afirmó, al subrayar que "cuando los drones dejen de matar, la ley debe seguir hablando".

Zelenski se encuentra este martes en La Haya, donde mantendrá varias reuniones bilaterales, y participará en una conferencia diplomática que establecerá una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un órgano que decidirá sobre las indemnizaciones por los daños causados por la agresión rusa, y garantizar así la reparación por la guerra.