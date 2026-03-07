8-M: Las mujeres ocuparon el 61% de los nuevos empleos en Cádiz en 2025

Cádiz creó más de 14.000 empleos femeninos y redujo el paro un 7,8% entre las mujeres en 2025. La tasa de paro de las mujeres ha descendido en el último año en 2,2 puntos hasta el 20,88 actual. Así lo recoge el monográfico 'Las Mujeres en el Mercado de Trabajo Andaluz 2025', elaborado por el Observatorio Argos (Sistema de prospección permanente del mercado de trabajo en Andalucía) del Servicio Andaluz de Empleo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo.

Las mujeres ocuparon el 61,09% de los nuevos empleos creados en Cádiz, siguen siendo mayoritarias, ocupan casi el 95% en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General y suben las autónomas, aunque lejos de los registros masculinos.

Analizando la participación de las mujeres en el mercado laboral de la provincia de Cádiz, el informe detalla que la población activa gaditana (mujeres de 16 o más años que trabajan o desean hacerlo) asciende a 265.400 mujeres y la tasa de actividad femenina (indicador que define el número de personas de 16 años o más que trabajan o desean hacerlo entre el total de personas de ese intervalo de edad) se sitúa en el 47,99%, 4,6 puntos porcentuales más que en 2007. Pero, a pesar de que la población activa femenina ha crecido un 23,33% entre 2007 y 2025, su participación en el mercado laboral sigue siendo menor que la de los hombres.

Este estudio, que se lleva a cabo con carácter anual, analiza la evolución de la población femenina y su distribución en el territorio, aportando datos acerca de la situación laboral de las mujeres según la Encuesta de Población Activa (EPA), describiendo las características del empleo femenino y los niveles de afiliación a la Seguridad Social, la contratación y el paro registrado, especificando las características de los puestos de trabajo y el peso de las mujeres en la demanda de empleo, distinguiendo según el nivel formativo y la experiencia profesional.

El monográfico, que puede consultarse en https://lajunta.es/6deh0, profundiza también en el segmento de mujeres extranjeras residentes en la provincia por su incidencia en el mercado laboral. El informe incorpora información andaluza, provincial y municipal para conocer de forma pormenorizada la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, utilizando para ello varias fuentes estadísticas, principalmente la Encuesta de Población Activa (EPA), los registros de afiliación a la Seguridad Social, de contratos y de paro registrado del Servicio Andaluz de Empleo.

El estudio del empleo de la mujer en Cádiz

Mujeres ocupadas y características del empleo

El año 2025 acabó generando en la provincia gaditana 14.100 nuevos empleos femeninos (datos de la Encuesta de Población Activa), el 61,3% del total de empleos creados en ese período (23.000). El incremento relativo de la población ocupada femenina en la provincia ha sido más intenso que el experimentado entre la población masculina (un 7,2% de las mujeres frente al 3,4% de los hombres). El número total de ocupadas en Cádiz para la EPA es de 210.000 mujeres trabajadoras.

Población parada femenina

La población parada femenina en diciembre de 2025 fue de 69.503 mujeres, lo que supone el 62,39% de los parados totales en la provincia, aunque ha descendido un 7,83% en el último año, con 5.097 mujeres menos registradas en las oficinas del SAE. La tasa de paro del último trimestre de 2025 (EPA) se sitúa en el 20,88% en el caso de las mujeres, 6,24 puntos porcentuales más que la de los hombres (14,64%).

Formación

El nivel formativo de las mujeres también está estrechamente relacionado con sus oportunidades de acceder a un empleo, de manera que la incidencia del paro es mayor entre las mujeres con menor cualificación: algo más del 80% entre las que tienen educación primaria y secundaria, y 16,93% entre las que tienen estudios superiores.

Mujeres afiliadas a la Seguridad Social

El pasado año, la población femenina afiliada a la Seguridad Social ascendía en la provincia a 197.331 mujeres, el 47,33% de las personas empleadas. Ellas ocuparon el 61,09% de los nuevos empleos creados en Cádiz (6.018 empleos de los 9.851 nuevos generados en ese período) y siguen siendo mayoría en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General (93,46%), seguido del régimen general agrario (59,96%). Por el contrario, suponen apenas el 6,44% de las personas afiliadas en el régimen especial de los Trabajadores del Mar.

Autónomas

El estudio de Argos observa una menor tendencia por el trabajo autónomo, con 25.399 mujeres afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en diciembre de 2025. Esta cifra supone el 37,6% del total de autónomos que, si bien suponen el peso máximo de las mujeres en toda la serie histórica sobre el total, todavía se alejan de los registros masculinos en 24,8 puntos porcentuales (62,4%).

Contratación y paro registrado

El informe apunta que el alto porcentaje de contratos a jornada parcial es una característica que distingue el mercado laboral, tanto de la provincia, como de la región andaluza, como en el territorio nacional, aunque la entrada en vigor de la Reforma Laboral que ha eliminado la contratación por obra y servicio, ha tenido como resultado una fuerte bajada en el peso de los contratos laborales. Durante el 2025 la proporción de contratos temporales registrados a mujeres gaditanas fue del 71,65%, frente al 28,35% en el caso de los indefinidos.

Setores

El Servicio Andaluz de Empleo registró el pasado año un total de 180.432 contratos a mujeres, el 47,36% del total de contratos. El sector mayoritario donde se contratan a las mujeres, es el de los servicios en un 88,23%, destacando ocupaciones como las de trabajos de restauración, personales, de protección y vendedores, y otras ocupaciones elementales.

Las mujeres gaditanas en las políticas activas de empleo

El estudio describe la participación de las mujeres en los programas de políticas activas de empleo desarrollados por el SAE con el objetivo de mejorar la empleabilidad y lograr la inserción laboral de la población activa en Andalucía. Durante el pasado año se iniciaron 11.398 Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIS) de los que casi seis de cada diez correspondieron a mujeres, y más de 4.400 fueron derivadas al programa de Acompañamiento a la Inserción.

También, a lo largo de 2025, el 55,5% de las personas participantes en el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo fueron mujeres, de manera que un total de 443 mujeres realizaron prácticas en empresas con tutorías que les acercaron al mundo laboral.