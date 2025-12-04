Las almadrabas gaditanas aumentan su cuota de premios con el de La 11 Mil

Las cuatro almadrabas de Cádiz se han alejado del mar, han viajado bien entrado el interior de la península, nada menos que hasta la capital de España, para recibir el IV Premio La 11mil como reconocimiento por su legado y sostenibilidad en su actividad productiva.

La red de directivos y empresarios le otorgan este premio por su valor histórico, económico y cultural, su proyección internacional, sostenibilidad y tradición milenaria, tanto a la almadraba de Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa. El galardón reconoce además su impacto económico y el valor de mantener un sistema de pesca artesanal y sostenible único en el mundo.

La 11mil, iniciativa impulsada por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) y conformada por directivos y empresarios gaditanos que desarrollan su actividad en el exterior, organizó el acto que se celebró anoche en el Campus Repsol de Madrid.

La ceremonia fue conducida por la periodista de TVE, la gaditana Ana Rosa Berraquero, quien abrió el evento subrayando la fuerte carga simbólica de dedicar esta edición a un emblema tan profundamente vinculado a la identidad gaditana como son las almadrabas.

Acompañaron a La 11mil, encabezada por uno de sus fundadores, Daniel Romero-Abreu, el presidente de la CEC, José Andrés Santos; el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan José Ortiz; la secretaria general de la CEC, Carmen Romero y los diputados en el Congreso por Cádiz Macarena Lorente Anaya y Miguel Ángel Sastre, entre otras autoridades y representantes empresariales.

La importancia de las almadrabas

El encargado de contextualizar la historia, el método y la vigencia de las almadrabas fue Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen y miembro de La 11mil, barbateño y miembro de una familia estrechamente ligada a esta actividad milenaria. Zaragoza destacó el equilibrio entre tradición y sostenibilidad que define este arte de pesca, así como su importancia económica y su contribución a la marca Cádiz en mercados internacionales.

Tras su intervención, se llevó a cabo la entrega de los premios. Recogieron los galardones David Martínez Cañabate, director de Pesquerías de Almadraba S.A. —gestora de la almadraba de Barbate—, y Ana Santos, bióloga marina de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, en representación de las almadrabas de Conil, Zahara y Tarifa.

Durante sus palabras, los premiados agradecieron el reconocimiento y reivindicaron la necesidad de preservar y promover un sistema de pesca que es ejemplo internacional de sostenibilidad, precisión técnica y respeto al entorno.

Repsol, anfitrión del acto, intervino a través de Enrique Fernández Puertas, director de Talento y Cultura (miembro de La 11mil), quien destacó la vinculación histórica de la compañía con Cádiz, su industria y su sector pesquero, así como el compromiso de la empresa con iniciativas que conectan tradición, sostenibilidad e innovación.

Proteger la actividad

El cierre institucional corrió a cargo de José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, quien subrayó el significado profundo de este reconocimiento porque “premiar a las almadrabas es premiar una forma de entender la vida; un equilibrio entre conservar y crecer, competir y cuidar, producir y proteger. Son parte del alma de esta tierra, pero también una industria que genera empleo, riqueza y prestigio internacional”, afirmó.

Santos reclamó apoyo y visión a las administraciones para proteger una actividad que tiene retos como las cuotas de captura, el cambio climático o la competencia de métodos de pesca menos sostenibles. Recordó asimismo que el atún rojo de almadraba es uno de los grandes embajadores globales de Cádiz.

El presidente de la CEC dedicó también un guiño a La 11mil Junior, la red de jóvenes profesionales gaditanos repartidos por España y el mundo, llamada a ser “la próxima generación que seguirá construyendo puentes desde el talento y el orgullo de pertenencia”.

Los premios La 11 Mil

Creada en 2017, La 11mil agrupa actualmente a 65 directivos y empresarios gaditanos que residen y trabajan dentro y fuera del país, con presencia destacada en Madrid y delegados en Valencia, México, Grecia o Hong Kong. Su nombre evoca el código postal de la provincia, 11000, y su misión es clara: celebrar, promover y proyectar Cádiz como “Provincia de Talento”.

En ediciones anteriores, el Premio La 11mil distinguió al chef Ángel León, al buque escuela Juan Sebastián Elcano y a la empresa Dragados Offshore, reconociendo figuras e instituciones que contribuyen a elevar la imagen y el prestigio de Cádiz más allá de sus fronteras.

La figura del premio es una pieza creada por el artista Antoni Gabarre, que simboliza el número 11 y la letra M del alfabeto fenicio, en alusión a los orígenes milenarios de la provincia..