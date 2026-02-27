José Miguel Carreño: “Hay que mirar al pasado y repasar lo conseguido”

“Me siento responsable doblemente: en lo profesional, por el futuro de la terminal, y en lo personal”. Con estas emotivas palabras sintetizó su sentir José Miguel Carreño, director de operaciones de APM Terminals Algeciras, durante el acto del 40 aniversario de la compañía. El directivo se refirió de esta forma al desarrollo continuo que sigue impulsando la instalación, referente en su sector por este motivo.

Carreño, que manifestó su alegría por una efeméride como la que alcanza ahora la terminal, señaló que es un buen momento para echar un vistazo hacia delante, pero especialmente hacia atrás: “Un aniversario como este es para mirar al futuro, pero también para mirar al pasado y repasar lo que hemos conseguido juntos”.

El responsable de operaciones tuvo un mensaje de agradecimiento a los seis trabajadores que intervinieron en la mesa redonda: “habéis sintetizado lo que somos, la experiencia y el nuevo talento”. “Estamos aquí gracias a vosotros”, señaló a los empleados jubilados. “Gracias por abrirnos el camino, se ha visto que tenéis ilusión por lo que hacéis”, compartió a las veteranas. “Vosotros sois los que vais a construir el futuro”, aseveró a los empleados más jóvenes, a modo de invitación para continuar en su labor de impulsar el destino de la compañía en el siempre exigente mundo portuario y del comercio marítimo.

Además de estos “testimonios inspiradores”, José Miguel Carreño destacó el lado más humano de los trabajadores de APM Terminals Algeciras, el cual se materializa a través de los premios de acción social que entrega la compañía.

El responsable de operaciones compartió su reconocimiento a la plantilla de la empresa por su trabajo durante estos años. Además, en representación de todos los trabajadores, Carreño hizo entrega a los miembros de la mesa redonda de un detalle por su labor, con la que contribuyen a que APM Terminals Algeciras siga siendo una de las principales terminales de Europa y el mundo.