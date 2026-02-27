Los trabajadores de APM Terminals Algeciras, una “familia” en constante evolución junto al mundo

Los trabajadores de APM Terminals Algeciras forman “una familia” que no deja de innovar con el apoyo de la compañía. Esta es una de las conclusiones que se extraen de la mesa redonda moderada por Javier Chaparro, director de Europa Sur durante el acto del 40 aniversario de la instalación, en la que seis trabajadores que representan el pasado, presente y futuro de la terminal repasaron su trayectoria.

Francisco Such, trabajador jubilado que vivió la construcción de la terminal, apuntó que el personal formaba “una familia”. Como anécdota, recordó cuando, en los turnos de noche, se reunían de madrugada en la cafetería para planificar las tareas. “Se trabajaba una semana para que el fin de semana llegara el barco”.

José Antonio Sánchez, antiguo responsable del departamento de operaciones, pasó por diferentes puestos, algo “muy bonito, porque no te cansas de un mismo trabajo”. Además, recordó con emoción buenos momentos como la evolución de los compañeros o los nacimientos de sus hijos.

Un momento de la mesa redonda / Erasmo Fenoy

Idoia Vivanco, una de las trabajadoras veteranas, desarrolla su labor en el área comercial y de negocio. “No hay una época de tranquilidad, se está innovando continuamente”, destacó sobre una labor de propuestas continuas en las que trabajan junto a otros departamentos para desarrollar procesos o herramientas para uso interno.

Rosa León, de recursos humanos, valoró que la empresa “nunca escatima en inversión, tanto en formación como en innovación y cuidado del medio ambiente”. Desde su departamento, resaltó la importancia que la compañía da “a la seguridad del empleado y a la mejora continua”.

Un momento de la mesa redonda / Erasmo Fenoy

El lado joven estuvo encabezado por dos trabajadores con toda una carrera por delante. Uno de ellos es Alejandro del Pozo, de operaciones, quien fue pasando por varios puestos hasta asentarse en el actual. “Tenemos la responsabilidad de que esto siga 40 años más”, comentó, al tiempo que recordó etapas difíciles como el covid. “Sentía incertidumbre, pero hicimos que la rueda no dejara de rodar”.

Rocío Rabanillo, trabajadora de mantenimiento, comentó con simpatía la construcción del nuevo almacén en la terminal, que va a ser “el mejor del grupo”. De cara al futuro, espera “un aumento de la producción”, para que APM Terminals Algeciras siga siendo un enclave protagonista en todo el mundo.