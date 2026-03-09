Arturo Bernal: "El turismo está llamado a ser la gran solución"

Cádiz celebra en estos días el X Foro Turismo que ha quedado inaugurado este lunes por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, que ha aprovechado para recordar que el turismo es "la industria de la felicidad", motor económico de la región y de la provincia gaditana y sector que califica como "la gran solución". El alcalde de Chiclana, José María Román, también ha aprovechado en su intervención para pedir una mayor conectividad del aeropuerto de Jerez para ganar "la nueva primavera entre noviembre y febrero" para el turismo y acabar con la estacionalidad "porque el clima lo permite".

Con 6,6 millones de visitantes durante 2025, la provincia de Cádiz continúa al alza en el sector del turismo. Durante dos días el Foro Turismo que se celebra en el Gran Meliá Sancti Petri de Chiclana debatirá sobre los retos para mantener esta tendencia y los diversos factores que deben abrazarse para lograr el éxito turístico.

Un sector que para el consejero Bernal "está llamado a ser la gran solución de Andalucía y no es en ningún caso la fuente de ningún problema, aunque algunos se empeñen en querer relacionar el turismo con alguno de los problemas fundamentales que tiene la economía y la sociedad en España. El turismo resolverá el problema de la vivienda, el turismo resolverá el problema de la financiación de los ayuntamientos, el turismo resolverá los problemas que tenemos en materia de infraestructuras y de conectividad".

Así de claro lo tiene el responsable de Turismo de la Junta de Andalucía, que ha subrayado los 49.000 inscritos en la Seguridad Social vinculados a este sector en el último trimestre del año en la provincia gaditana, los seis mil millones que facturó durante 2025 o la media de gasto por turista y día que se situó en 94 euros, lo que supone estar entre los mejores índices a nivel nacional.

Arturo Bernal ha sacado pecho también de la tasa de repetición del turista que se va encantado y vuelve una y otra vez. Ha aportado datos también sobre la contratación en la hostelería, con un 20% de temporalidad en la provincia cuando hace ocho años alcanzaba el 45% y llegaba al 85% al principio del siglo. "Una mejora del empleo que ha supuesto una mejora del servicio que se da".

Bernal ha continuado defendiendo el turismo como "una palanca de transformación social" que viene a resolver retos como el de la despoblación territorial, por eso entiende el turismo como "sinónimo de futuro y oportunidades para todos, tanto para los que nos visitan como para los que residen aquí y para los que emprenden" y ha enfatizado que hay más de 80 sectores afectados directamente por la actividad turística.

Por todas estas razones, "no dejemos que nadie hable mal del turismo", ha argumentado el consejero, que ha defendido el esfuerzo que se ha hecho en la reciente feria del sector ITB Berlín para aumentar la conectividad de la provincia con los mercados alemán y británico, las principales fuentes de turismo internacional, con 87.000 nuevas plazas ofertadas para la provincia y con nuevos acuerdos a largo plazo con touroperadores como TUI para luchar contra la estacionalidad.

Pero el tráfico internacional, aunque ya alcanza el 44%, continúa siendo menor que el nacional. El que comienza ya a partir de Semana Santa y cuya principal conexión no es el aeropuerto sino la carretera o el ferrocarril. Bernal ha recordado que el siniestro ferroviario de Adamuz, los temporales o ahora la guerra están suponiendo obstáculos para el inicio de la temporada pero ha incidido en que para "ser un destino líder es necesario tener infraestructuras a la altura" para incidir en que "no podemos normalizar las incidencias, los retrasos, las deficiencias en vías y carreteras".

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha insistido en la necesidad de alargar la temporada y ha defendido "la nueva primavera", esa que llega en noviembre y dura hasta febrero porque la climatología gaditana favorece que esos inviernos sean mucho más agradables que en muchos puntos de Europa.

Chiclana registró en 2025 2,5 millones de pernoctaciones en hoteles entre marzo y octubre, con más de tres mil contrataciones vinculadas al sector. Por eso el alcalde defiende que el 15 de septiembre no se puede desmontar la playa, sus servicios, porque es una invitación al turista a que se vaya. La ocupación en la ciudad en octubre ha alcanzado el 80%, con todos los hoteles abiertos, lo que demuestra para Román que igual que se ganó ese mes para el turismo se puede hacer con los de invierno.

Igualmente Román ha pedido que los 200 vuelos que llegan al aeropuerto de Jerez en seis meses comiencen a llegar antes, porque para esa nueva primavera es básica la conectividad del aeródromo jerezano para atraer al turismo europeo.

El alcalde también ha defendido que las cifras de gasto por turista se ha conseguido gracias a un muy buen trabajo, a una cosecha larga para recoger resultados, y por lo tanto, cuidado con el intento de obtener una rentabilidad rápida y fácil. Además, que el 80% de chiclaneros perciban de manera muy positiva el turismo también es importante porque una de las cosas que atrae al turista hasta Cádiz, una de las razones para que le encante este rincón "es por el trato de los profesionales", como ha defendido Román, un "carácter de la tierra" que gusta, que es capaz de mantener la idiosincrasia a pesar de que solo son nacidos de Chiclana el 45% de sus residentes a día de hoy.