Chiclana supera a El Puerto y ya es el quinto municipio de la provincia de Cádiz

Lo consiguió. Se esperaba desde hacía ya algunos años, pero hasta ayer no se hizo oficial. Porque ahora sí se puede afirmar que Chiclana es la quinta ciudad de la provincia de Cádiz en población, después de haber superado a El Puerto de Santa María. Esta es una de las dos lecturas principales que puede hacerse del nuevo padrón publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que tiene de fecha oficial del 1 de enero de este 2025. El otro titular sería el de todos los años, es decir, que Cádiz capital volvió a perder otros mil habitantes, dejando ya su población de derecho por debajo de la barrera de los 110.000 habitantes.

Chiclana tenía a principios de este año una población oficial de 90.864 habitantes, después de ganar 1.070 vecinos en 2024. La localidad chiclanera supera por primera vez a El Puerto de Santa María que, aunque sigue aumentando su padrón, lo hace de manera muy tímida (sólo 23 vecinos más), lo que le impide llegar aún a los 90.000 habitantes (le faltan 40 para alcanzar esa cifra).

Chiclana, que hace apenas 35 años no llegaba a los 50.000 habitantes, sigue manteniendo un crecimiento demográfico constante, favorecido por su extenso término municipal, por la construcción continua de viviendas y por el asentamiento también de muchos foráneos, tanto provenientes de otros puntos de la provincia y de España como de otras partes del mundo. El dato de que Chiclana ha ganado más de 8.000 vecinos en la última década es muy significativo.

Pero Chiclana no va a quedarse ahí. Ya tiene en su punto de mira superar primero a San Fernando y luego a la propia capital gaditana, dos hitos que, si se mantiene la tendencia de los últimos años, podría alcanzar en un lustro o en el transcurso de la próxima década. Y es que al auge sin frenos de la localidad chiclanera se une el estancamiento de La Isla (ha vuelto a perder 307 vecinos y se sigue alejando de aquel sueño que tuvo tiempo atrás de llegar a los 100.000 habitantes) y a la caída constante de la ciudad de Cádiz.

La capital gaditana no logra encontrar una solución a su sangría demográfica, perdiendo 964 vecinos a lo largo del año 2024. La ciudad de Cádiz se queda ahora con un padrón inferior a los 110.000 habitantes (en concreto 109.950), una cifra que no registraba desde el lejanísimo 1957. La capital gaditana ha perdido 10.518 vecinos en la última década, que se dice pronto.

De los 46 municipios de la provincia, 24 ganaron población en el año 2024. En cifras absolutas, en el podio estarían Algeciras (con 1.611 habitantes más), Chiclana (+1.070) y Puerto Real (+376). Le seguirían La Línea (su padrón crece en 322 personas), Arcos (+221), Vejer (+216), Ubrique (+176), Chipiona (+161), Sanlúcar (+136) y San Roque (+120).

A destacar que, de manera oficial, Chipiona ha superado ya por primera los 20.000 habitantes, una cifra importante porque, por ejemplo, le hace no tener que depender tanto de la Diputación. La vecina Sanlúcar, por su parte, también está de enhorabuena, porque rebasa otro listón importante, el de los 70.000 habitantes.

En el otro lado, el de los 21 municipios que pierden población, los casos más reseñables son los ya citados de Cádiz y San Fernando, aunque sin olvidar otros descensos llamativos como los de Rota (263 vecinos menos), Barbate (-74), Alcalá del Valle (-72), Jerez (menos 54), San José del Valle (-53) o Tarifa (51 habitantes menos). En cifras redondas, destacar que Trebujena ha bajado, aunque por la mínima, de los 7.000 vecinos.

La provincia de Cádiz tiene ahora una población de derecho de 1.257.041 habitantes, lo que supone 2.750 más que hace un año y 16.757 más que en la última década.

A continuación desglosamos el nuevo padrón de los 45 municipios de la provincia de Cádiz, con fecha del 1 de enero de 2025. Están ordenados de mayor a menor población y entre paréntesis se incluye el incremento o decrecimiento del padrón con respecto al padrón anterior del 1 de enero de 2024:

Jerez. 213.634 habitantes (-54) Algeciras. 126.589 (+1.611) CÁDIZ. 109.950 (-964) San Fernando. 93.338 (-307) Chiclana. 90.864 (+1.070) El Puerto de Santa María. 89.983 (+23) Sanlúcar. 70.012 (+136) La Línea. 64.499 (+322) Puerto Real. 42.527 (+376) San Roque. 34.310 (+120) Arcos. 31.267 (+221) Rota. 29.289 (-263) Los Barrios. 24.449 (+45) Conil. 24.102 (+106) Barbate. 22.635 (-74) Chipiona. 20.076 (+161) Tarifa. 18.613 (-51) Ubrique. 16.615 (+176) Vejer. 13.131 (+216) Villamartín. 12.184 (+15) Medina Sidonia. 11.838 (+74) Olvera. 7.842 (-22) Bornos. 7.510 (-23) Benalup-Casas Viejas. 7.236 (+8) Trebujena. 6.999 (-16) Puerto Serrano. 6.877 (-21) Jimena. 6.719 (+24) Prado del Rey. 5.692 (+25) Paterna de Rivera. 5.539 (+34) Algodonales. 5.425 (-18) Alcalá de los Gazules. 5.230 (+7) Alcalá del Valle. 4.864 (-72) San José del Valle. 4.419 (-53) Espera. 3.755 (-22) Castellar. 2.984 (+8) San Martín del Tesorillo. 2.735 (-4) Setenil. 2.634 (+10) El Bosque. 2.242 (-7) Grazalema. 1.977 (-21) El Gastor. 1.675 (-23) Algar. 1.452 (+16) Zahara de la Sierra. 1.344 (-11) Torre Alháquime. 781 (-17) Benaocaz. 742 (-12) Villaluenga. 463 (+1)

TOTAL DE LA PROVINCIA. 1.257.041 habitantes (+2.750)