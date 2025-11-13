Los colegios profesionales de la provincia de Cádiz crearán una asociación conjunta

Los representantes de los colegios profesionales de la provincia avanzan en la constitución de una Asociación de Colegios Profesionales de Cádiz. El objetivo es que una organización que agrupe a todas las profesiones colegiadas del territorio contribuye a fortalecer la cooperación interprofesional, defender los valores éticos y deontológicos y actuar como interlocutor común ante las administraciones y la sociedad civil.

Esta iniciativa busca trasladar al ámbito gaditano la coordinación y representación conjunta de las profesiones colegiadas, que en España integran sectores tan diversos como el jurídico, económico, sanitario, social, científico, docente, arquitectónico e ingenieril.

Durante la reunión, celebrada en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz se valoraron las primeras aportaciones de cara a la redacción de unos estatutos fundacionales que definan el funcionamiento, los órganos de gobierno y los principios rectores de la futura entidad. Los asistentes coincidieron en la necesidad de que esta unión tenga una estructura flexible y representativa, capaz de servir de foro permanente de reflexión, debate y cooperación entre los distintos colegios profesionales de la provincia.

La futura Asociación de Colegios Profesionales de Cádiz se concibe como un instrumento de defensa del interés general y de garantía institucional de la buena práctica profesional, en línea con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Española. Su misión será representar al conjunto de las profesiones colegiadas de Cádiz, ejercer de órgano consultivo ante los poderes públicos, promover la excelencia profesional y la formación continua, y difundir los valores éticos y sociales del ejercicio profesional.

Asimismo, esta unión aspira a convertirse en un referente provincial de diálogo y cooperación entre los colegios profesionales y las instituciones, contribuyendo al desarrollo económico y social de Cádiz desde la independencia, la transparencia y el compromiso con la calidad y la responsabilidad social.

En palabras de los portavoces reunidos, “las profesiones colegiadas somos un pilar de confianza en la sociedad. Unidos, podremos reforzar nuestra capacidad de servicio público, proyectar una voz común y garantizar que el ejercicio profesional siga siendo sinónimo de ética, rigor y compromiso con la ciudadanía gaditana”.

La comisión promotora continuará trabajando en las próximas semanas en la elaboración del borrador de estatutos y en la definición del calendario constituyente, que culminará con la presentación pública de la Asociación de Colegios Profesionales de Cádiz.