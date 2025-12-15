La DGT aumenta los controles de alcohol y drogas en la provincia Cádiz ante las comidas de Navidad

La Dirección General de Tráfico va a realizar una campaña especial desde este lunes, día 15, hasta el domingo, 21 de diciembre para disuadir de la conducción tras consumir alcohol y/o drogas, con el objetivo de reducir el nivel de riesgo en los desplazamientos tras participar en las habituales reuniones familiares y de amigos donde las bebidas alcohólicas suelen estar presentes.

Durante la semana se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras, además de cascos urbanos, y a cualquier hora del día para evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras. Estos comportamientos ponen en riesgo la seguridad de la circulación, ponen en riesgo su propia vida, y la vida del resto de usuarios de las vías.

En la última campaña de este tipo desarrollada por la DGT en la provincia de Cádiz, en julio de este año, 278 conductores dieron positivo en alcohol y/o drogas en las 8.970 pruebas realizadas por parte del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de los agentes de las Policías Locales de ayuntamientos gaditanos que colaboraron en la campaña y comunicaron sus resultados. Esto supone que casi 40 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas.

Las denuncias de las tres últimas campañas (278 en julio, 280 en diciembre de 2024 y 262 en agosto del pasado año), evidencian la necesidad de respetar las normas para no poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

Cifras inaceptables

Tráfico insiste en considerar que estas cifras son inaceptables, ya que con que haya un solo conductor bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, ya se está poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía, por lo que se hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de los conductores.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la “Tolerancia cero con los comportamientos de riesgo” que identifica las conductas del consumo del alcohol y otras drogas como conducta contraria a la seguridad vial.

A las sanciones económicas, retirada de puntos e incluso privación temporal del derecho a conducir, se suma que el Código Penal establece que, si de forma imprudente, se cometen homicidio o producen lesiones graves y se ha cometido un delito contra la seguridad vial –como son los casos de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas o a una velocidad excesiva-, o una infracción a la normativa administrativa de tráfico, dicha conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave. Las penas serán de entre 1 y 4 años de cárcel en caso de muerte y hasta 1 año en caso de lesiones graves.