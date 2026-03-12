El diésel sube 40 céntimos por litro en diez días en Cádiz

El precio de los carburantes está en plena escalada. El conflicto bélico en Oriente Medio y la parálisis de la actividad en el Estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial, se están notando con subidas diarias en los surtidores de la provincia de Cádiz. El mayor alza se lo adjudica el gasóleo A que llega a rozar los cuarenta céntimos más en apenas diez días.

Según la información aportada por el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, que facilita datos de los precios de las gasolineras en tiempo real y permite la comparación del histórico de precios, la provincia de Cádiz presenta una media de subidas entorno al 20% desde que se iniciara la guerra en Irán, con el diésel como principal protagonista en esa escalada.

Concretamente, el gasóleo A estaba a un precio medio de 1,423 euros el litro en la provincia gaditana el pasado 28 de febrero. En apenas unos días, entre el 3 y el 7 de marzo, el precio marcaba 24 céntimos más por litro. Desde entonces la tendencia ha continuada al alza, aunque de un modo más moderado. El último dato aportado por el portal para hacer la media es que el valor se situaba el miércoles 11 de marzo en 1,811 euros por litro de diésel.

Con estos datos se puede traducir que llenar un depósito de unos 50 litros de capacidad supone pasar de los 71,15 euros a finales de febrero a 90,55 euros a 11 de marzo, una subida porcentual del 27,2% con casi 20 euros más por repostaje.

El diésel premium también ha experimentado una subida importante en este corto periodo. Se encontraba antes de comenzar marzo en 1,524 euros por litro de media y el último precio reflejado alcanza los 1,889 euros de media. El porcentaje de subida llega al 23,4% con 18,2 euros más para llenar el depósito de 50 litros.

La gasolina presenta subidas menos exageradas, aunque también oscilan para ese mismo periodo entre el 10,9% de la gasolina 98 al 14,9% de la gasolina 95. En concreto, los 98 octanos pasan de los 1,665 euros el litro a finales de febrero a los 1,847 euros de media actuales en la provincia. Los 50 litros de repostaje suponen un gasto de 92,35 euros.

La gasolina 95 presenta precios más bajos, con un punto de partida de los 1,468 euros el litro antes de comenzar el conflicto a los 1,687 euros actuales. El depósito de 50 litros pasa de los 73,4 euros a los 84,35 euros, unos 11 euros más por repostaje.

Los precios a los que hemos hecho referencia son medias de toda la provincia e incluyendo todas las marcas. En la capital gaditana, por ejemplo, las tarifas actualizadas estaban para este jueves 12 de marzo unos céntimos más caras que estas medias. Así la gasolina 95 presenta unos precios de 1,71 euros el litro, la de 98 octanos ronda los 1,86 euros, el diésel mantiene los 1,81 euros y el premium alcanza los 1,91 euros en la mayoría de gasolineras.

En un estudio realizado por este medio hace una semana, las tarifas más elevadas de la provincia de Cádiz se encontraban en Paterna. En este municipio se han dado incluso dos días de bajadas de precios en este periodo que han rebajado un poco esas diferencias. A 11 de marzo la gasolina estaba en 1,76 euros el litro pero el gasóleo presentaba una cuantía de 1,81 euros, en consonancia con la media de la provincia gaditana.

Las gasolineras más baratas de la provincia

El gasóleo A más barato este jueves estaba a 1,68 euros el litro en la provincia gaditana. Se podía encontrar a este precio en la estación de servicio de Ballenoil de la calle Genil de Sanlúcar de Barrameda o la de la calle Juan XXIII de Barbate, así como la de Gacosur Barbate en el Polígono industrial El olivar en el mismo municipio.

También estaban por debajo del 1,70 euros el litro en la Cepsa de la N-340 en Vejer y en el Alcampo de la calle Ronda Aurora Boreal de Jerez.

Estas mismas estaciones de servicio también presentan los precios más reducidos en la gasolina de 95 octanos, con precios entre los 1,58 y 1,60 euros el litro.

Petición de medidas para paliar las subidas

La continua subida de precios ha llevado a algunas entidades a pedir medidas urgentes para paliar las pérdidas que supone esta escalada. A principios de semana, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió al Gobierno una rebaja urgente del IVA sobre los carburantes o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) ante el "inusitado" aumento del precio de los carburantes. El colectivo ha explicado en un comunicado que estos dos impuestos representan el 50 % del precio final de los carburantes.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) también se ha manifestado en esta dirección, con la rebaja de los impuestos especiales como medida correctiva de los precios.

Las asociaciones de transporte por carreteras o la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) también se han sumado a estas peticiones. Esta última ha propuesto al Gobierno la reducción del 21% al 10% el IVA a los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el IEH aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por el IVA derivada de los altos precios, misma medida que ha solicitado la CEOE a través de su presidente, Antonio Garamendi.

Facua, por su parte, opta por topar los precios máximos, por lo que ha solicitado fijar un techo de las tarifas como han hecho ya en Hungría o Croacia.