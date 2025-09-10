Empresas de la provincia de Cádiz participan en la Feria Internacional de Defensa DSEI de Londres

Hasta 16 empresas gaditanas participan en la Feria Internacional de Defensa DSEI (Defence and Security Equipment International) de Londres, que reúne a más de 35.000 profesionales del sector. Desde Andalucía TRADE, que organiza la presencia en esta cita con otras seis empresas andaluzas más, destacan que la combinación de exhibición de materiales con foros y mesas redondas que analizan los principales retos estratégicos a los que se enfrenta esta industria mundial. La provincia busca consolidarse como nodo estratégico de defensa.

Andalucía TRADE está presente con un expositor institucional representativo de la región (S11-188), que sirve como punto de encuentro, atención a empresas y recepción de delegaciones internacionales durante toda la feria. Además, el clúster naval de Cádiz ha organizado un encuentro de networking y fortalecimiento de relaciones con actores clave del sector en el marco de la muestra. La Oficina de Promoción de Negocios de la Red Internacional de Andalucía TRADE en el Reino Unido ha brindado un apoyo clave para promocionar y dar visibilidad a las empresas andaluzas, facilitando su interacción con actores estratégicos y fortaleciendo la proyección internacional del sector.

En esta edición 22 compañías andaluzas aprovechan la plataforma de DSEI 2025 para consolidar su presencia en el mercado global de defensa y seguridad, establecer contactos clave y demostrar la innovación y competitividad del sector andaluz en un escenario internacional de primer nivel. La expedición gaditana es la más amplia. Están Académico Juan Luis Roche 2, Frizonia, Atridel, DSA, el Clúster Marítimo-Naval de Cádiz, Carpintería Nuestra Señora de Lourdes, Marine HVAC Design, ITE, Omicron, Saes y Fidamc. También han acudido Abance Ingeniería y Servicios, Airmat de Puerto Real, Atridel Engineering Development & Design, Elecam, Elecam Servicios Corporativos, Fernández Jove Comercial e Ingeniería, Instrumentación y Control del Sur (Surcontrol) y Sea Máster Engineering, que cuentan con la colaboración de la Cámara de Comercio a través del programa Pyme Global, que cofinancian el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Diputación de Cádiz.

También la participación de Andalucía TRADE en esta acción está cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, del FEDER o de otros programas europeos que puedan aplicarse.