El Grupo HACE profundiza en la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional

Los representantes del Grupo HACE y de la Fundación Adecco Borja Peña, Jose Antonio Payan, Jan de Clerck, Sophie de Clerk y Leonor Salas.

La cadena hotelera del Grupo HACE (Hoteles Andaluces con Encanto) lleva cinco años colaborando con la Fundación Adecco en la inclusión laboral de personas con diversidad funcional, un compromiso en el que profundiza ahora con la renovación de este trabajo conjunto y que se materializa con nueve personas en plantilla con diversidad funcional en los diferentes equipamientos turísticos que gestiona.

El Hotel Playa de la Luz fue el pionero dentro del grupo al incorporar a personal de este colectivo en 2021 gracias al inicio de esta colaboración con la Fundación Adecco que cumple ahora su quinto aniversario. En este tiempo el trabajo conjunto entre ambas entidades ha ido creciendo, extendiéndose al resto de infraestructuras turísticas con las que cuenta el Grupo HACE y que se concreta en cinco establecimientos en la provincia gaditana.

Actualmente son nueve personas las que pertenecen a la plantilla de esta compañía hotelera a través del programa #EmpleoParaTodas las personas de la Fundación Adecco en diversas posiciones de atención al público y servicio en hoteles. Esta campaña busca impulsar el acceso al mercado laboral de las personas con diversidad funcional.

A la firma de la renovación del acuerdo han asistido José Antonio Payán, director regional de la Fundación Adecco en Andalucía, Jan De Clerck, presidente de Hoteles Andaluces con Encanto, Borja Peña Dorronsoro, director financiero del Grupo HACE y Sophie De Clerck, directora general de Hotel Playa de la Luz y Hotel Duque de Nájera, dos de los establecimientos hoteleros del grupo ubicados en Rota.

Durante el encuentro, ambas entidades han celebrado, además, cinco años consecutivos de colaboración. Una alianza que comenzó a través del Hotel Playa de la Luz y que, por primera vez, pasa a estar liderada directamente por su empresa matriz, el Grupo HACE, elevando así el alcance de su compromiso con la inclusión laboral.

La colaboración conjunta ha permitido avanzar en ámbitos clave para alcanzar este objetivo, fundamentalmente la sensibilización y formación como pasos previos para lograr una inclusión real y sostenible en el tiempo.

Según Jose Antonio Payán, “el Grupo HACE ha demostrado que la inclusión no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino de compromiso. Aunque ya superan el 2% de personas con discapacidad exigido por ley, han decidido dar un paso más y seguir colaborando activamente para impulsar su empleo. Ese compromiso, además, se percibe y es valorado por sus propios clientes, que reconocen y agradecen alojarse en un entorno más humano, diverso e inclusivo”.

“En el Grupo HACE entendemos que la hospitalidad va más allá de ofrecer una estancia agradable. También implica compromiso y responsabilidad. Creemos en un modelo turístico que no solo genere valor económico, sino también valor social: creando empleo para las personas que más lo necesitan, apostando por la diversidad en nuestros equipos, colaborando con entidades sociales y contribuyendo al desarrollo inclusivo del entorno en el que operamos. Apostar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad forma parte de nuestra identidad y de nuestra manera de hacer equipo”, afirma Sophie De Clerck.

Sensibilización, motor de cambio

Sensibilizar es el paso previo imprescindible para derribar prejuicios y avanzar hacia entornos laborales verdaderamente inclusivos. Por eso desde el Grupo HACE llevan cinco años consecutivos respaldando la campaña de sensibilización que la Fundación Adecco impulsa con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional.

Durante estos años, la plantilla del Grupo HACE ha recibido la visita de embajadores con diversidad funcional de la Fundación Adecco en el marco de los Encuentros por la Diversidad. En concreto, Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, y Desirée Vila, atleta paralímpica, han protagonizado distintas sesiones dirigidas al equipo de la compañía con el objetivo de promover una visión renovada de la discapacidad, centrada en el talento y no en las limitaciones.

Por otra parte, junto a María Petit, comunicadora con discapacidad visual, y también embajadora de la Fundación Adecco, se ha llevado a cabo una experiencia de “comida a ciegas” con la plantilla del Grupo HACE, una iniciativa orientada a acercarse a la realidad cotidiana de las personas con discapacidad visual y a fomentar la empatía desde la vivencia directa.

Formación con impacto social

La colaboración entre ambas entidades ha abordado la formación desde una doble vertiente. Por un lado, mediante acciones de sensibilización dirigidas a la plantilla del Grupo HACE en materia de Diversidad, Discapacidad y trato adecuado, dotando a los equipos de los conocimientos y herramientas necesarias para acoger a compañeros y compañeras, así como a cualquier persona con diversidad funcional, y favorecer su plena inclusión.

Por otro lado, se han desarrollado programas de formación dirigidos a personas de este colectivo como planes de capacitación profesional, que han podido completar su preparación profesional dentro del Grupo HACE. De este modo, han adquirido experiencia práctica en un entorno real de trabajo y desarrollar habilidades necesarias para su futuro laboral en el sector de la hostelería.

Inclusión en la plantilla del Grupo HACE

En el ámbito de la inclusión, la colaboración conjunta ya ha dado sus primeros frutos y actualmente nueve personas con diversidad funcional forman parte de la plantilla de Grupo HACE.

Además, en este sentido, el Grupo HACE apoya el programa Plan Familia, de la Fundación Adecco, una iniciativa de acompañamiento integral y orientación personal y familiar para la vida independiente y la inclusión laboral de estas personas.

El Plan Familia acompaña a personas con diversidad funcional y a su entorno familiar y social desde una atención integral, cercana y sostenida en el tiempo. Su modelo se apoya en la alta especialización del equipo y en la coordinación multidisciplinar de profesionales y recursos, permitiendo ofrecer un acompañamiento coherente y adaptado a cada situación.

Esta iniciativa, que beneficia a más de 3.000 personas con diversidad funcional y sus familias a nivel nacional, ha sido presentada a la plantilla de Grupo HACE y, actualmente, participan cuatro familias de su equipo. “En nuestro propio equipo también nos encontramos estas realidades y queremos que encuentren el apoyo de entidades especializadas y de confianza como la Fundación Adecco” comenta Juan Sañudo, director general de Hotel Jerez & Spa y Hotel Villa Jerez, también dentro del grupo hotelero gaditano.