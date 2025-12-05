Juan Antonio Parra resulta reelegido como presidente de los jóvenes empresarios (AJE) de Cádiz

Juan Antonio Parra Caballero ha resultado reelegido como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Cádiz. Así se decidió en la Asamblea General celebrada el jueves en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz con un respaldo unánime.

Este amplio apoyo obtenido refleja la confianza plena de los jóvenes empresarios de la provincia en su liderazgo, su capacidad de gestión y su visión para seguir impulsando el emprendimiento y la competitividad empresarial en Cádiz, según informa la entidad empresarial en un comunicado.

Para la asociación, su reelección garantiza la continuidad de un proyecto que, en los últimos años, ha logrado fortalecer el ecosistema emprendedor, incrementar la presencia institucional de AJE Cádiz y consolidar iniciativas estratégicas que están generando un impacto real en el tejido empresarial de la provincia.

Aplazamiento de Verifactu

Durante su intervención, Juan Antonio Parra agradeció la confianza depositada en él y valoró el reciente aplazamiento anunciado por el Gobierno respecto a la implantación obligatoria de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica previsto inicialmente para 2026. Consideró que la medida supone “un respiro temporal” para miles de autónomos y pymes con dificultades para adaptarse a los requisitos técnicos exigidos.

No obstante, la organización advierte que este nuevo giro vuelve a poner de manifiesto la profunda inseguridad regulatoria que afecta al tejido emprendedor desde hace años. En palabras del propio Juan Antonio Parra, quien fue especialmente contundente al trasladar la preocupación del colectivo, “desde la pandemia, los autónomos vivimos en una indefensión total. Cada norma y cada cambio nos complican y nos agotan.”

AJE Cádiz recuerda que numerosos negocios gaditanos habían realizado inversiones para adaptar su facturación a Verifactu. Por ello, el aplazamiento —comunicado apenas un mes antes de su entrada en vigor— llega tarde y vuelve a generar incertidumbre, costes y tiempos no recuperables, reforzando la sensación de desprotección que sufren los emprendedores. La organización subraya que esta situación no es nueva, sino parte de una tendencia preocupante. “Llevamos años viendo cómo se legisla de espaldas a los autónomos y a golpe de ocurrencia, sin entender nuestro día a día ni valorar nuestro papel en la generación de empleo y riqueza", declaró Parra.

Marco normativo estable

Ante este escenario, AJE Cádiz reclama al Gobierno una hoja de ruta estable, clara y definitiva para la implantación de cualquier cambio regulatorio de calado como Verifactu, así como un diálogo real y constante con las organizaciones empresariales que permita anticipar impactos, evitar improvisaciones y garantizar que las obligaciones normativas no se conviertan en una trampa para los emprendedores.

La asociación reafirma su compromiso con la defensa de los autónomos y jóvenes empresarios de la provincia y pide que este aplazamiento se aproveche para construir un marco normativo realista, consensuado y respetuoso con quienes sostienen gran parte del empleo y la actividad económica.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz (AJE Cádiz) es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito provincial y carácter multisectorial, vinculada a la red de Jóvenes Empresarios de Andalucía, formada por unos doscientes empresarios y que representa y defiende los intereses de unas 230 empresas desarrollados por jóvenes emprendedores.