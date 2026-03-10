Juan Valdés recibe emocionado el premio de Turismo junto a Pepe Melero, Hipotels y HACE

El Foro provincial del Turismo inaugura en su décima edición los primeros premios con los que han querido galardonar por su trabajo y trayectoria en esta industria a Juan Valdés, Pepe Melero y las cadenas hoteleras Hoteles con Encanto (HACE) e Hipotels.

Esta décima edición consolida este evento como "uno de los principales espacios de reflexión y análisis para el sector turístico y hostelero", en palabras de Cecilia Olalla, una de las responsables de la organización del Grupo 8. Por eso han querido dar un paso más otorgando estos galardones con los que "reconocer trayectorias a personas y empresas que se han convertido en referentes" y han ayudado a que el destino Cádiz se haya transformado en este tiempo en un lugar referente también en el sector turístico.

Unos premios a la excelencia y a la innovación, al respeto a los productos de la tierra, porque un destino líder "no se consigue solo con infraestructuras turísticas sino con las personas que engrandecen al sector", afirman desde la organización.

Los premios del Foro Turismo

El grupo hotelero Hipotels ha sido reconocido por ser uno de los principales inversores turísticos de la provincia, con varios hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados entre Conil, Jerez y el Novo Sancti Petri.

Gabriel Bover, director general de Andalucía de la cadena hotelera balear, ha recogido el premio recordando que "hace más de 30 años que Juan Llull tuvo una visión de invertir en Chiclana cuando esto era más un proyecto que una realidad". Ahora, 34 años después de esa visión en el Novo Sancti Petri, "sí que vemos que fue una gran inversión de futuro", ahora que el destino turístico es una gran realidad en el presente "y con futuro" venidero. Bover ha subrayado que Hipotels "sigue creyendo en esta provincia y en este destino", en el que sumará un nuevo hotel en Conil en breve.

Otro de los premiados en este foro ha sido Pepe Melero, alma y artífice del restaurante El Campero, al que ha dedicado cuatro décadas y se ha convertido en pionero como símbolo de excelencia culinaria que ha conseguido extender al resto de la provincia, poniendo la explotación gastronómica del atún como un atractivo por sí mismo. "Un antes y un después en la cocina del mar que deja un legado más allá de generaciones y territorios".

Pepe ha reconocido que ha vivido "en entrega total a mi trabajo y, tanto yo como Pepi, mi mujer, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos conseguido". Reconoce como un honor y un privilegio los cuarenta años dedicados al restaurante El Campero, con un equipo "que a dado lo mejor de sí". Las claves las sitúa en "la humildad y en el respeto por el producto", así como en el intento de "mejorar todos los días, porque si amas lo que haces y con ilusión se logra el éxito". Ha concluido afirmando que "no voy a abandonar, voy a seguir luchando por lo que siempre he luchado". Melero ha traspasado la gestión del restaurante El Campero hace un año a la empresa hostelera madrileña Azotea Grupo, que ya ha abierto una sucursal del establecimiento en el barrio Salamanca de Madrid.

Por su parte, el Grupo HACE (Hoteles Andaluces con Encanto) pertenece a una de las cadenas hoteleras familiares pioneras en el desarrollo turístico de Cádiz, cuando allá por los años 60 Jan de Clerck abrió la Costa de la Luz al turismo internacional atrayendo a los mercados alemán, británico y belga que continúan siendo las fortalezas de la zona. Por ser un referente de turismo de calidad, trato personalizado y compromiso con el territorio les han entregado este galardón en el X Foro Turismo

Stefaan de Clerck, consejero delegado del grupo, ha recogido el premio apelando a la "humildad porque no es un premio hacia mí, sino para esfuerzo de todo el equipo que junto a otros como Horeca trabajamos para que este destino crezca como un destino de calidad". Ha destacado como esta industria es un "motor de desarrollo para miles de famlias que vivimos del turismo. Vivimos en una provincia única y privilegiada, en este paraíso, y debemos estar agradecidos y trabajar juntos para conseguir objetivos". Finalmente ha querido recordar "a nivel personal que este premio va dedicado a mi padre, el pionero en la turoperación internacional".

El último galardón otorgado ha sido para Juan Valdés, maestro asador y propietario de La Castillería, ejemplo singular de como la excelencia gastronómica puede florecer fuera de los núcleos urbanos. Desde ese rincón recóndito de Santa Lucía comenzó en 1984 con mucho respeto por el producto, dominio de las brasas y una propuesta honesta que han convertido al restaurante en un destino gastronómico imprescindible de la provincia de Cádiz.

Muy emocionado, Valdés reconocía "temblor de piernas" al escucharles. "No sé si me viene un poco grande esto porque realmente mi trabajo ha sido creer en lo que mis padres me inculcaron: el trabajo y el esfuerzo". Un legado, el de su padre, que fue transmitirle la ganadería y que le llevó a intentar ayudar a esa ganadería extensiva que andaba perdida porque no tenía sitio para competir, ha explicado Juan Valdés. "Fui mostrando esa carne, esas razas en peligro de extinción y a esos ganaderos que creían en ellas a pesar de las penurias". Ese trabajo conjunto de visibilidad y evolución que le ha llevado a "compartir con ellos este premio, con esas ganaderías sufridas y humildes", cerrando el acto con una gran ovación.