La Junta concederá mañana a Grazalema la misma Medalla de Andalucía que a Adamuz

A Adamuz pero también a Grazalema. Este viernes ha trascendido que mañana viernes, en el acto institucional con motivo del Día de Andalucía, la Junta reconocerá también a la población de la localidad grazalemeña, que este mismo mes sufrió en primera persona la fuerza de unas lluvias torrenciales que obligaron a desalojar el pueblo en su totalidad durante once días.

En concreto, la distinción que se le dará a Grazalema será similar a la que recibirá la localidad cordobesa de Adamuz, esto es, una Medalla de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia. Con este gesto se quiere reconocer cómo la población de Adamuz se volcó a la hora de atender a las víctimas y a los familiares del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de ebenro y que se saldó con 46 muertos, la mayor parte de ellos residentes en la provincia de Huelva.

A última hora la Junta ha acordado entregar una distinción similar a Grazalema, cuya población tuvo que trasladarse durante once días a localidades cercanas, sobre todo a Ronda, hasta que geólogos profesionales confirmaron que la población gaditana no corría riesgo tras las fuertes precipitaciones registradas durante varios días a principios de este mes de febrero.

Esta distinción se entregará en el transcurso del acto institucional que se celebrará este viernes, Día de Andalucía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y será recogida por el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García.